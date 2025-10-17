L'indice US100 tenta di riprendersi🗽Le vendite colpiscono le azioni dell'uranio

- L’US100 avanza leggermente dopo l’apertura del mercato statunitense.
- Le azioni dell’uranio sono sotto pressione dopo la telefonata Trump–Putin.
- Le azioni Progyny calano di oltre il 10%.
- Niles Investment Management non prevede un ripetersi dello scenario del 2008.
- Moody’s afferma che non ci sono segnali di contagio sistemico del credito negli Stati Uniti.
- L’US100 avanza leggermente dopo l’apertura del mercato statunitense.
- Le azioni dell’uranio sono sotto pressione dopo la telefonata Trump–Putin.
- Le azioni Progyny calano di oltre il 10%.
- Niles Investment Management non prevede un ripetersi dello scenario del 2008.
- Moody’s afferma che non ci sono segnali di contagio sistemico del credito negli Stati Uniti.
Gli indici statunitensi segnano lievi rialzi venerdì, con le banche regionali che si riprendono lentamente dalle perdite recenti. L’indice US100 è in aumento dello 0,1%, mantenendosi sopra la EMA a 50 giorni (linea arancione).
Fonte: xStation5
L’iniziativa di Trump sull’IVF potrebbe avere un impatto “sfumato” sulle azioni Progyny, che scendono del 13%. Giovedì, l’amministrazione Trump ha annunciato un’iniziativa volta ad ampliare l’accesso alle procedure di fecondazione in vitro (IVF). Finora, il loro utilizzo è stato limitato dai costi elevati e dal fatto che non sempre sono coperte dall’assicurazione sanitaria.
In risposta alla notizia, Progyny — azienda specializzata in benefici sanitari legati alla fertilità — ha visto le proprie azioni calare del 13% venerdì mattina, mentre gli investitori valutavano le possibili conseguenze dell’annuncio.
Secondo Bank of America, le azioni del presidente sono potenzialmente positive per Progyny, ma “l’impatto reale potrebbe essere più sfumato.” Lutz ha sottolineato che la proposta del governo manca ancora di dettagli e non è chiaro se eventuali riduzioni dei costi si tradurrebbero in un aumento delle procedure e della domanda di copertura assicurativa.
Essendo un leader di mercato con ampia portata geografica, Progyny sembra ben posizionata per beneficiare di un eventuale aumento dell’accessibilità e della domanda di procedure IVF, ha aggiunto Lutz, confermando il rating di acquisto sul titolo.
Fonte: xStation5
Uranium Energy Corp. (UEC.US) scende di oltre il 10%, con l’intero settore dell’uranio sotto pressione — dal miner kazako Kazatomprom (KAP.UK) al canadese Cameco (CCJ.US) — suggerendo che il motivo dei ribassi va oltre il mercato statunitense. Oltre alle prese di profitto dopo i guadagni record dei prezzi, il sell-off potrebbe essere collegato anche al rinnovato contatto tra Trump e Putin, che potrebbe implicare l’assenza di sanzioni severe sull’uranio e sul suo processo produttivo russo. Ciò, a sua volta, potrebbe portare a un calo dei prezzi spot.
Fonte: xStation5
I metalli preziosi calano 📉L'oro scende del 2%; l'argento perde il 4%
Zions Bancorp rimbalza dopo la forte svendita delle azioni delle banche regionali statunitensi 📈
Live Mercati in Sintesi
Bitcoin scende al di sotto di un'importante zona di supporto 📉
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.