DE40 guadagna l'1,6% grazie al rinvio dei dazi 🚨

🏛️Donald Trump ha annunciato nel fine settimana che avrebbe sospeso l'imposizione dei dazi del 50% sull'UE fino al 9 luglio L’indice tedesco DAX ha registrato un forte rimbalzo lunedì, salendo di circa l’1,6% e superando la soglia dei 24.000 punti sia sull’indice cash che sul contratto DE40. Il rimbalzo è arrivato dopo l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump, che ha deciso di posticipare l’introduzione dei dazi del 50% sui beni provenienti dall’Unione Europea fino al 9 luglio. La decisione è stata presa dopo un colloquio con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha sottolineato come l’UE abbia bisogno di piĂą tempo per raggiungere un accordo commerciale con gli Stati Uniti.  Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La relazione commerciale tra l’UE e gli Stati Uniti è piuttosto significativa. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Il rimbalzo del DE40 e degli altri future sugli indici europei segue i forti ribassi di venerdì, quando i mercati avevano reagito con forza alla minaccia di un’immediata introduzione di alti dazi. Oggi, i settori piĂą esposti alle guerre commerciali, ovvero automotive e beni di lusso, sono stati quelli che hanno guadagnato di piĂą – le azioni di Mercedes, BMW e Volkswagen sono salite tra l’1,9% e il 2,1%. Anche banche e aziende industriali hanno recuperato le perdite. Oggi stiamo osservando un ampio rimbalzo in tutti i settori del DAX tedesco. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Il mercato indica che l’annuncio di Trump porta un certo sollievo, ma non risolve i problemi di fondo, quindi un ritorno a una maggiore volatilitĂ non può essere escluso nel prossimo futuro. Manca sempre meno all’inizio di luglio, quando scadrĂ la sospensione di 90 giorni dei dazi con la maggior parte dei paesi del mondo, e l’unico grande accordo commerciale raggiunto finora è stato con il Regno Unito. Vale la pena notare che oggi i mercati sono chiusi nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma il mercato dei contratti futures è operativo. Stiamo assistendo a un forte rimbalzo dei futures statunitensi sugli indici principali. La scorsa settimana, Apple ha subito un forte sell-off, dovuto principalmente alle minacce di Trump di imporre dazi sull’azienda se non riporterĂ la produzione degli iPhone negli Stati Uniti.  DE40 è tornato sopra i 24.000 punti e sta negoziando appena al di sotto dei massimi storici. Stiamo osservando anche un rimbalzo nei futures statunitensi. Un supporto chiave per il DE40 è l’area dei 23.500 punti, da cui i prezzi dei contratti sono rimbalzati venerdì, e dove a marzo avevamo osservato una resistenza. Al contrario, una potenziale resistenza e obiettivo per i compratori potrebbe essere l’area dei 24.700 punti, in corrispondenza del ritracciamento del 127,2% dell’ultima principale ondata ribassista. Fonte: xStation5 Â

