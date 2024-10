DE40: I titoli del lusso stanno alimentando il sentiment rialzista in Europa 📈

Il DAX tedesco rompe nuovi massimi storici

La moda guida la crescita in Europa

DHL in forte crescita grazie alla dichiarazione della direzione Situazione generale del mercato: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La sessione di lunedì sui mercati azionari europei porta un buon sentiment tra gli investitori. Il DAX tedesco guadagna attualmente lo 0,78%. Il FTSE 100 britannico aggiunge lo 0,31%. Nel frattempo, il CAC40 francese guadagna l'1,5% ed è il leader grazie ai forti guadagni nel settore della moda. Oggi il DAX ha raggiunto nuovi massimi storici. L'attenzione degli investitori si sta spostando oggi verso le aziende strettamente legate alla Cina, dove, grazie alle nuove misure di stimolo introdotte dalla PBoC, crescono le aspettative di una situazione migliore sul mercato globale.  Il benchmark tedesco DE40 sta scambiando a un incremento vicino allo 0,40% durante la sessione di martedì. L'indice basato sui futures sta raggiungendo nuovi massimi storici oggi. Sembra che i principali punti di supporto per il trend rialzista rimangano le zone dei recenti picchi e la media mobile esponenziale a 50 giorni (linea blu nel grafico). Fonte: xStation Notizie: La sessione di martedì è caratterizzata da un potente rimbalzo nelle quotazioni di tutte le aziende fortemente legate al mercato cinese. Innanzitutto, il settore della moda, che dipende in gran parte dalla domanda dei consumatori cinesi, sta andando bene. I maggiori incrementi attualmente appartengono a quelle aziende che, in termini percentuali, dipendono maggiormente da questa regione per le loro vendite. Stiamo parlando principalmente di Hermes (RMS.FR), che guadagna il 4,6%, e Richemont (CFR.CH), che sta aggiungendo il 4,5%. Source: xStation Valori illustrativi dell'esposizione alle vendite dei singoli marchi in Cina. Fonte: Bloomberg Financial LP Le misure di "stimolo" annunciate dalla PBoC durante la conferenza di Pechino stanno anche sostenendo il sentiment attorno agli asset ciclici, come le azioni delle compagnie di trasporto marittimo di contenitori come Maersk (MAERSKB.DK), Hapag-Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US) e gli operatori di bulk carrier come Star Bulk Carriers (SBLK.US), che è aumentato di quasi il 4% nel pre-market negli Stati Uniti. Anche le azioni minerarie, come quella della polacca KGHM Il settore automobilistico sta anche registrando una ripresa. Fonte: xStation Deutsche Post (DHL.DE) ha dichiarato che prevede di distribuire almeno il 40% del suo utile netto agli azionisti e che è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi annuali. Finora, la società ha riacquistato azioni per 2,8 miliardi di euro (3,11 miliardi di dollari) nell'ambito del suo attuale programma di riacquisto di azioni. A marzo, l'azienda ha aumentato il suo programma da 1 miliardo a 4 miliardi di euro e lo ha esteso fino al 2025. L'azienda mira a ottenere un incremento del 50% dei ricavi entro il 2030 rispetto al 2023, creando entità aziendali autonome per i suoi servizi postali e di spedizione in Germania. Attualmente, le azioni della società stanno guadagnando l'1,5%. Â

