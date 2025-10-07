DE40: Il mercato europeo è ancora sotto pressione a causa della debolezza dell'industria e delle turbolenze politiche

Punti chiave La sessione europea apre con sentiment negativo , influenzata dall’ incertezza politica in Francia e da dati macroeconomici deludenti dalla Germania , che portano a un atteggiamento prudente tra gli investitori.

, influenzata dall’ e da , che portano a un atteggiamento prudente tra gli investitori. Gli investitori attendono con attenzione le dichiarazioni dei banchieri centrali europei e statunitensi per avere indicazioni sulla futura politica monetaria, dopo segnali contrastanti dalla Fed.

per avere indicazioni sulla futura politica monetaria, dopo segnali contrastanti dalla Fed. Gli ordini delle fabbriche in Germania risultano inferiori alle aspettative.

risultano inferiori alle aspettative. I settori industriale e sanitario trascinano al ribasso il mercato europeo, mentre tecnologia e brand di lusso offrono un supporto limitato, insufficiente a portare gli indici principali in territorio positivo.

trascinano al ribasso il mercato europeo, mentre offrono un supporto limitato, insufficiente a portare gli indici principali in territorio positivo. LVMH registra un rialzo del 2,6% grazie al sentiment positivo generato da Morgan Stanley.

La sessione europea non parte sotto i migliori auspici. I principali indici del Vecchio Continente aprono in territorio negativo e il sentiment degli investitori rimane chiaramente prudente. Pesano ancora l’incertezza politica in Francia, dove le tensioni prolungate sulla situazione del governo e sulle riforme fiscali indeboliscono l’appetito per il rischio. Inoltre, i nuovi dati macroeconomici dalla Germania non suscitano ottimismo. I contratti DE40 e FRA40 sono in calo dello 0,4%. La sessione odierna sarà caratterizzata dall’attesa delle dichiarazioni dei banchieri centrali di Europa e Stati Uniti. Gli investitori sperano di ricevere indicazioni sulla direzione della politica monetaria nei prossimi mesi, soprattutto dopo i recenti segnali contrastanti della Fed. Fonte: Bloomberg Finance Lp Oggi il mercato europeo nel suo complesso viene trascinato al ribasso principalmente dalle società industriali e dal settore sanitario. Ci sono leggeri supporti da parte delle aziende tecnologiche e dei brand di lusso, ma al momento non sono sufficienti a portare i principali indici in territorio positivo. Dati Macroeconomici: Il dato più importante dal Vecchio Continente riguarda oggi gli ordini delle fabbriche in Germania per il mese di agosto, che si sono rivelati una delusione chiara. Ordini fabbriche M/M: -0,8% (Previsto 1,1%, Precedente -2,9%)

Ordini fabbriche Y/Y: 1,5% (Precedente -3,5%) Questi dati confermano che il settore industriale non ha ancora recuperato pieno slancio dopo il rallentamento dello scorso anno. Il calo dei nuovi ordini suggerisce un’attività limitata sia sul mercato interno che sulle esportazioni. Tuttavia, un segnale positivo è che la lettura risulta notabilmente migliore rispetto al mese scorso. DE40 (D1) Fonte: xStation5 Analisi tecnica:

Dal punto di vista tecnico, il grafico conferma il peggioramento delle condizioni del mercato. L’indice ha effettuato un altro tentativo fallito di rompere la zona di resistenza, per poi scendere nuovamente, segnando oggi il terzo giorno consecutivo di ribassi. La debolezza delle quotazioni è evidente, e la mancanza di domanda nell’area dei massimi recenti suggerisce che i compratori stanno perdendo slancio. Lo scenario base prevede una discesa verso circa 24.100 punti, dove si trova il supporto tecnico più vicino. Il mantenimento di questo livello potrebbe portare a una fase di consolidamento. Tuttavia, un rapido breakout sopra la zona di resistenza potrebbe annullare l’attuale trend ribassista, evento che appare poco probabile al momento. Notizie aziendali: LVMH (MC.FR) – Morgan Stanley ha evidenziato la forza delle aziende di lusso durante la sua conferenza. La valutazione della società è in rialzo del 2,6% .

Novo Nordisk (NOVOB.DK) – Il gigante farmaceutico danese perde oggi l’1,7% , in un contesto di sentiment negativo diffuso verso le aziende medicali .

RedCare Pharmacy (RDC.DE) – Dopo i risultati recenti, la società ha ricevuto una raccomandazione positiva da una banca d’investimento , con un aumento del 1,5% del prezzo oggi.

B&M (BME.UK) – Il retailer britannico segnala un calo delle vendite a causa delle condizioni deboli dei consumatori. La società ha aperto in ribasso del 20%, ma ha ridotto le perdite all’8% durante la sessione. Si tratta di un’altra importante azienda britannica che negli ultimi mesi ha espresso preoccupazioni simili.

