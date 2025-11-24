Mercati in dinamica ribassista

- Cambiano le aspettative sul taglio dei tassi
- Mercati al test dei minimi settimanali. Rimbalzo Tecnico?
- UsdJpy a 157. Attenzione alla BoJ
- Giorno del Ringraziamento e Black Friday, mercati chiusi e chiusure anticipate in USA
Arriva una settimana che vedrá la festa del ringraziamento in Usa e il conseguente Black Friday, ossia giovedi a mercati Usa chiusi e venerdí con chiusura anticipata, inoltre avremo alcuni dati macro interessanti ma non di certo dei market mover importanti. A livello tecnico la situazione invece risulta molto interessante, soprattutto alla luce delle dinamiche che stiamo vedendo sui mercati che risultano particolarmente negativi in queste ultime settimane.
Dinamiche Negative in Europa
Situazione tecnica molto interessante per i mercati europei che risultano particolarmente negativi dal punto di vista tecnico. Il primo esempio lo abbiamo con il Dax che si trova a fronteggiare i minimi tra maggio e giugno, livelli assolutamente fondamentali per la tenuta di una dinamica rialzista che in realtá é in indebolimento in questo momento. Anche su base mensile la situazione non é delle migliori, stiamo rompendo tutti i minimi, un forte segnale negativo. Dinamica negativa anche per Eurostoxx50 che sta per testare i minimi di ottobre, livelli assolutamente fondamentali per la tenuta della dinamica rialzista di lungo, mentre Ftse Mib rompe e testa i minimi a due settimane. In sostanza vediamo una dinamica in indebolimento, cosí come abbiamo visto sui mercati Usa.
Grafico Mensile del Dax e il test dei minimi di Maggio e Giugno - Fonte: XStation
Rimbalzo Tecnico?
Ció che fa pensare ad un rimbalzo tecnico per questa settimana é sicuramente la questione relativa al numero di settimane consecutive di ribasso che vediamo sui mercati americani. Siamo alla terza settimana consecutiva di ribasso, una dinamica alquanto rara e che si sta manifestando dopo ben 7 mesi consecutivi di rialzo, pertanto per questa settimana potremmo ipotizzare anche un arresto di questa tendenza. Stiamo parlando di probabilitá, ma al momento la dinamica principale é quella ribassista nel breve, pertanto si rimane ribassisti di breve fino a prova contraria. Stiamo ancora testando i minimi delle scorse settimane come in Europa, pertanto il tutto é in divenire nel breve termine.
Attenzione allo Yen
Ripetiamo per scrupolo, la situazione dello Yen é delicata. Siamo all'interno dei prezzi di intervento della Boj, livelli che abbiamo visto dal 2022 ad oggi e che di fatto potrebbero essere interessanti per un ulteriore intervento da parte della Boj nel corso delle prossime settimane. Al momento quindi siamo in area 156/157, livelli molto vicini a quei 160 che hanno rappresentato un forte pericolo per lo yen e in generale per la gestione della politica monetaria della Boj.
UsdJpy e i livelli di intervento Boj segnati in blu sul grafico - Fonte: XStation
Aspettative tassi verso il taglio
Tassi verso un taglio? Anche in questo caso avevamo parlato dei dati del mercato del lavoro come i veri market mover ed ecco che cambiano drasticamente le aspettative sul taglio dei tassi. Il 71% degli operatori si attende ora un taglio dei tassi per la prossime riunione Fed, il tutto subito dopo l'uscita dei dati del mercato del lavoro in Usa. Da qui al 10 dicembre non abbiamo grandi dati in uscita, infatti il grosso dei dati uscirá dopo il 10 dicembre per via dello shutdown che ha di fatto ritardato il lavoro del Bls.
Aspettative taglio dei tassi Fed al 24 novembre - Fonte: Cme
