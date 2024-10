DE40: Le azioni di Mynaric salgono del 22%; il DAX mantiene i guadagni nonostante i dati deboli dello ZEW

Il DAX tedesco guadagna durante la sessione di martedì.

Gli analisti di Jefferies hanno iniziato la copertura analitica delle azioni SUESS MicroTec.

Mynaric AG ha segnalato progressi nella produzione di massa del suo sistema di comunicazione laser CONDOR Mk3. Situazione generale del mercato: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La sessione di martedì sui mercati azionari europei porta un miglioramento del sentiment degli investitori. Il DAX tedesco sta attualmente guadagnando lo 0,47%. Il FTSE 100 britannico aggiunge lo 0,72%. Allo stesso tempo, il CAC40 francese aggiunge lo 0,51%. Il DAX nel suo insieme rimane al di sopra di un punto di supporto chiave, stabilito dalla EMA a 50 giorni. L'attenzione degli investitori si rivolge oggi ai dati degli Stati Uniti, ovvero le vendite al dettaglio e il rapporto sulla produzione industriale per agosto. I sentimenti economici ZEW tedeschi sono arrivati a 3,5 rispetto ai 17 previsti e ai 19,4 precedenti. Gli economisti ZEW hanno dichiarato che la speranza di un rapido miglioramento della situazione economica in Germania sta visibilmente svanendo. Source: xStation Mercato azionario tedesco (DE40): Il benchmark tedesco DE40 sta scambiando in leggero ribasso di circa lo 0,17% durante la sessione di martedì.

Nonostante il calo, l'indice basato sui future continua a mantenersi al di sopra del livello di supporto chiave stabilito dalla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA a 50 giorni, curva blu sul grafico).

Una rottura dinamica di questo livello potrebbe teoricamente aprire la strada a ulteriori ribassi verso l'EMA a 100 giorni e l'EMA a 200 giorni (rispettivamente curve viola e oro sul grafico).

Il punto di resistenza chiave rimane invece il picco locale nella zona dei 19.000 punti. (Fonte: xStation) Notizie: SUESS MicroTec (SMHN.DE): Le azioni di SUESS MicroTec guadagnano oltre il 12% all'inizio della sessione di martedì dopo che Jefferies ha iniziato la copertura analitica della società con un rating "buy" e un prezzo obiettivo di €76 (il prezzo di mercato attuale è di €60). L'analista di Jefferies nella sua raccomandazione di acquisto pubblicata martedì ha definito il fornitore di semiconduttori come una "gemma nascosta" con una posizione unica in Europa nella catena di fornitura di Nvidia e nel campo dell'intelligenza artificiale (AI).

Le azioni di SUESS MicroTec guadagnano oltre il 12% all'inizio della sessione di martedì dopo che Jefferies ha iniziato la copertura analitica della società con un rating "buy" e un prezzo obiettivo di €76 (il prezzo di mercato attuale è di €60). L'analista di Jefferies nella sua raccomandazione di acquisto pubblicata martedì ha definito il fornitore di semiconduttori come una "gemma nascosta" con una posizione unica in Europa nella catena di fornitura di Nvidia e nel campo dell'intelligenza artificiale (AI). Mynaric AG (M0YN.DE): Mynaric ha riportato progressi nella produzione in serie del suo sistema di comunicazione laser CONDOR Mk3, superando i precedenti ritardi di produzione e i problemi della catena di approvvigionamento. Le consegne saranno effettuate nell'ambito del programma Tranche 1 della Space Development Agency. La società è alla ricerca attiva di capitali aggiuntivi per mantenere le operazioni e aumentare la produzione. Mynaric sta rafforzando la propria posizione nel mercato partecipando a diversi importanti programmi di comunicazione spaziale e sviluppando tecnologie di comunicazione quantistica con il sostegno del governo. Le azioni della società sono attualmente in rialzo di oltre il 22%.

Mynaric ha riportato progressi nella produzione in serie del suo sistema di comunicazione laser CONDOR Mk3, superando i precedenti ritardi di produzione e i problemi della catena di approvvigionamento. Le consegne saranno effettuate nell'ambito del programma Tranche 1 della Space Development Agency. La società è alla ricerca attiva di capitali aggiuntivi per mantenere le operazioni e aumentare la produzione. Mynaric sta rafforzando la propria posizione nel mercato partecipando a diversi importanti programmi di comunicazione spaziale e sviluppando tecnologie di comunicazione quantistica con il sostegno del governo. Le azioni della società sono attualmente in rialzo di oltre il 22%. Suedzucker (SZU.DE): Suedzucker, il più grande produttore di zucchero d'Europa, ha abbassato ieri le sue previsioni di utili in vista di maggiori attese per i raccolti nell'Unione Europea, che aumenteranno la quantità di zucchero sul mercato. La società ora prevede ricavi compresi tra €9,5 miliardi e €9,9 miliardi nell'anno fiscale 2024/25, dato precedentemente stimato tra €10 miliardi e €10,5 miliardi. L'utile di base sarà compreso tra €550 milioni e €650 milioni, rispetto a una previsione precedente di €900 milioni a €1 miliardo. Il downgrade di Warburg a "sell" oggi fa scendere le azioni della società del 3,5%. Other news coming out of individual companies in the DAX index. Source: Bloomberg Financial LP

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.