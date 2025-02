💡DE40 limita i guadagni post-elettorali

Cosa propone la nuova cancelliera tedesca❓

Le elezioni del Bundestag di domenica hanno portato a un risultato chiaro: il nuovo Cancelliere tedesco sarà Friedrich Merz, e la cosiddetta Unione ha vinto le elezioni. Per i mercati, si tratta di un risultato in linea con le aspettative, quindi nel breve periodo la reazione dei mercati è piuttosto contenuta. Tuttavia, a lungo termine, le elezioni potrebbero acquisire importanza per quanto riguarda la situazione per l'economia tedesca e l'Europa nel suo complesso.

Risultati elettorali

La coalizione CDU e CSU ha ottenuto il 28,5% dei voti, diventando chiaramente la fazione più forte, seguita dall'AfD con il 20,8%, e poi dal SPD, che ha registrato un risultato storicamente debole. Una così grande frammentazione del nuovo parlamento potrebbe rendere difficile l'approvazione delle riforme proposte dalla CDU/CSU. Le proiezioni attuali mostrano che, anche se l'FDP e il BSW non entrano nel Bundestag, la CDU/CSU, SPD e possibilmente i Verdi potrebbero non raggiungere la maggioranza qualificata dei due terzi (420 seggi) necessaria per approvare le nomine costituzionali chiave. A questo punto, sebbene la vittoria di Merz piaccia ai mercati, l'attuazione delle sue politiche potrebbe essere molto difficile.

Chi è il nuovo cancelliere della Germania?

Friedrich Merz è considerato dai media un duro oppositore della migrazione e un rivale di lunga data delle politiche di Angela Merkel. I mercati finanziari, d'altra parte, sono molto favorevoli al suo percorso professionale. Merz ha lavorato come giudice e successivamente come avvocato presso il rinomato studio legale Mayer Brown LLP, che si concentra principalmente sul servizio a fondi d'investimento e grandi aziende. Ha anche ricoperto posizioni di alto livello presso BlackRock Germania e HSBC Trinkaus & Burkhardt, e ha fatto parte dei consigli di amministrazione di EY Germania, Borussia Dortmund e Deutsche Börse. Una forte connessione con il mondo degli affari, quindi, alimenta la speranza che le nuove politiche della Germania supporteranno le imprese locali.

Quali cambiamenti propone Friedrich Merz?

Come conservatore sociale e politico con forti legami con il mondo degli affari, Merz sostiene prima di tutto la riduzione delle imposte sul reddito e delle imposte sulle società . Non meno importanti sono le sue promesse di sviluppare l'intelligenza artificiale e di creare un centro attraente in Germania per start-up innovative.

Il nuovo cancelliere vuole riformare il freno al debito della Germania, che limita l'entità del debito che il governo può assumere. Questo è particolarmente importante in un momento in cui la prospettiva di un lungo rallentamento economico grava sull'economia tedesca, poiché il rilascio di nuovi fondi potrebbe aiutare il paese a riprendersi dalle attuali difficoltà economiche.

Merz è favorevole a un inasprimento significativo della politica migratoria tedesca. In questo aspetto, è interessante citare il riconoscimento da parte del partito di estrema destra AfD, che ha sostenuto Friedrich al Bundestag a gennaio. Questo mostra che la questione dell'immigrazione è una delle richieste più importanti per il nuovo cancelliere, dato che l'estrema destra è il secondo partito più forte in Germania.

Le relazioni europee con gli Stati Uniti miglioreranno sotto Merz?

Forse la ragione principale per cui i mercati europei si sono rallegrati all'inizio di questa settimana è la notizia che Donald Trump ha accolto con favore la vittoria di Merz, e che il cancelliere conservatore della Germania potrebbe aiutare a ricostruire le relazioni con il presidente degli Stati Uniti in un momento cruciale per i rapporti tra Europa e Stati Uniti. Il tempo dirà se la buona intesa prevarrà tra i due politici.

Il DAX tedesco ha ora quasi completamente annullato i guadagni visti all'inizio della sessione tedesca. Tuttavia, questo non cambia il fatto che l'indice continua a mantenere una tendenza rialzista dinamica fino a quando il DE40 non romperà al di sotto della media mobile esponenziale a 50 giorni (curva blu nel grafico). La resistenza più importante ora rimane il picco storico a 22.950 punti. Fonte: xStation