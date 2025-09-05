DE40: Porsche saluta il DAX, l'industria tedesca si indebolisce

La seduta odierna sul mercato azionario tedesco è stata caratterizzata da cambiamenti significativi nella composizione dell’indice DAX. L’evento principale è stato l’annuncio che Porsche AG lascerà il benchmark dopo soli tre anni dalla quotazione in borsa. L’azienda ha sofferto per una combinazione di dazi americani, domanda in calo per le auto elettriche e vendite in diminuzione in Cina. Al momento, la maggior parte degli indici europei registra guadagni minimi. I leader della crescita sono attualmente NED25 e AUT20, con aumenti intorno allo 0,2%. ITA40 e SPA35 perdono circa lo 0,1%, mentre DE40 rimane vicino ai livelli di apertura. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Contemporaneamente, si è notata una maggiore attività da parte degli analisti: Mercedes-Benz ha ricevuto una raccomandazione “outperform” con un potenziale di crescita del 13%, mentre Heidelberg Materials ha ottenuto una raccomandazione “buy” da Goldman Sachs con un potenziale ancora più elevato, pari al 26%. Questo dimostra quanto l’ambiente macroeconomico e geopolitico influenzi anche i costruttori automobilistici più prestigiosi. Sartorius AG sarà anch’essa rimossa dal DAX, e al suo posto entreranno GEA Group e Scout24, entrambe in forte crescita negli ultimi mesi. Dati macroeconomici Oggi sono stati pubblicati dati che mostrano un calo dei nuovi ordini industriali in Germania per il terzo mese consecutivo, confermando che le preoccupazioni sullo stato dell’economia tedesca sono fondate. Ordini industriali M/M

Pubblicato: –2,9% (Atteso: +0,4%, Precedente: –0,2%) Ordini industriali Y/Y

Pubblicato: –3,4% (Precedente: +1,7%) I dati sulle vendite al dettaglio del Regno Unito sono stati leggermente migliori delle attese, suggerendo che la situazione dei consumatori britannici non è ancora così negativa come alcuni analisti temevano. Vendite al dettaglio Y/Y

Pubblicato: +1,1% (Atteso: +1,2%, Precedente: +0,9%) Vendite al dettaglio M/M

Pubblicato: +0,6% (Atteso: +0,2%, Precedente: –0,3%) DE40 (D1) Fonte: Xstation

Il prezzo ha tecnicamente difeso un forte livello di supporto al FIBO 38,2, ulteriormente rafforzato dalla media mobile EMA100. Il prezzo è rapidamente rimbalzato dalla resistenza ed è tornato sopra l’ultima linea di tendenza, dove si trova attualmente. Per avvicinarsi nuovamente ai massimi e al limite superiore del canale di trend, il prezzo deve prima superare la zona intorno al FIBO 23,6, dove si trova anche la media mobile EMA50. Questa resistenza è ulteriormente rafforzata da una serie di minimi locali registrati negli ultimi mesi. Notizie aziendali: Porsche AG (PAH3.DE) – Il prestigioso marchio tedesco di auto sportive lascia il DAX dopo meno di tre anni di presenza: la decisione deriva da tre revisioni al ribasso delle previsioni e dalla pressione dei dazi statunitensi sulle auto europee. La società ha perso il 33% di valore nell’ultimo anno.

Mercedes-Benz (MBG.DE) – CICC ha assegnato una raccomandazione “outperform” con un target price di 60 EUR, indicando un potenziale aumento del 13%. Il titolo guadagna l’1% in apertura.

Heidelberg Materials (HEI.DE) – Goldman Sachs ha avviato una raccomandazione “buy” con un target price di 240 EUR, pari a un incremento del 26% rispetto al prezzo attuale. Il titolo sale dello 0,5% in apertura.

E.On (EOAN.DE) – Ha venduto la società ceca Gas Distribution a GasNet.

Sartorius AG (SRT.DE) – Lascia anch’essa il DAX, ma il prezzo delle azioni è salito del 2,2% nel pre-market di oggi.

