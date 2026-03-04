Disoccupazione in forte calo in Italia al 5,1% . Nuovo Minimo Storico

Disoccupazione in calo a 5,1% dal precedente 5,5%, quest'ultimo dato rivisto in positivo dal precedente 5,6%.

Un calo consistente

Aumentano di fatto gli occupati che arrivano ad essere 24,181 milioni, in aumento di 70 mila unitá rispetto a gennaio 2025 per via dell'aumento dei contratti a tempo indeterminato (+71 mila), gli autonomi crescono di 195 mila unitá mentre calano i part-time di 196 mila unitá. Il tasso di occupazione sale a 62,6%, aumentano peró gli inattivi a 33,9% mentrte il tasso di disoccupazione cala al 5,1%. In pratica 1 italiano su 3 tra i 15 e i 64 anni non lavora e non cerca lavoro, il tasso di attivitá é quindi il 66,1%, circa 25,5 milioni di persone in cui rientrano ovviamente occupati e disoccupati. Al momento questi numeri risultano buoni ma siamo ben al di sotto delle medie europee per quanto riguarda il tasso di occupazione (75,8% in EU) e con un tasso di inattivitá alto rispetto alla media (24% in EU).

Record storico

Questo é un record storico con il tasso di disoccupazione piú basso degli ultimi anni, ma attenzione, i livelli di forza lavoro e di inattivi é molto alto rispetto alle medie europee. C'é molta gente che non contribuisce alla forza lavoro, quindi tutto si regge su una quota di forza lavoro relativamente bassa rispetto a quanto vediamo nel resto d' Europa. Al momento quindi la situazione é ottima dal punto di vista dei numeri, ma siamo ancora indietro rispetto al resto d'Europa.