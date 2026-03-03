Notizie del mattino (03.03.2026)

Azioni asiatiche sotto forte pressione: L’indice MSCI Asia Pacific ha perso fino al 2,8%, registrando il calo su due giorni più marcato dallo scorso aprile.

L’indice MSCI Asia Pacific ha perso fino al 2,8%, registrando il calo su due giorni più marcato dallo scorso aprile. Forte sell-off in Corea del Sud: L’indice KOSPI è sceso fino al 6,8% alla riapertura dei mercati dopo un lungo weekend, nonostante fosse stato uno degli indici con le migliori performance a livello globale all’inizio dell’anno.

L’indice KOSPI è sceso fino al 6,8% alla riapertura dei mercati dopo un lungo weekend, nonostante fosse stato uno degli indici con le migliori performance a livello globale all’inizio dell’anno. I future occidentali indicano ulteriori ribassi: I future sugli indici azionari negli Stati Uniti e in Europa sono scesi di circa l’1%, suggerendo una possibile prosecuzione della fase correttiva.

I future sugli indici azionari negli Stati Uniti e in Europa sono scesi di circa l’1%, suggerendo una possibile prosecuzione della fase correttiva. Escalation Iran–USA/Israele spinge il petrolio al rialzo: Gli investitori si concentrano sui rischi per l’offerta, in particolare dopo la minaccia dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, una rotta cruciale per il transito globale di greggio.

Gli investitori si concentrano sui rischi per l’offerta, in particolare dopo la minaccia dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, una rotta cruciale per il transito globale di greggio. Brent nuovamente sopra gli 80 dollari al barile: I prezzi del petrolio sono tornati oltre quota 80 dollari, dopo un rialzo “moderato” superiore al 7% nella giornata di lunedì.

I prezzi del petrolio sono tornati oltre quota 80 dollari, dopo un rialzo “moderato” superiore al 7% nella giornata di lunedì. Dollaro statunitense in rafforzamento: L’aumento dell’avversione al rischio e le tensioni geopolitiche stanno sostenendo la valuta americana.

L’aumento dell’avversione al rischio e le tensioni geopolitiche stanno sostenendo la valuta americana. Obbligazioni in calo nonostante lo status di bene rifugio: I prezzi più elevati del petrolio stanno riaccendendo i timori inflazionistici, facendo salire le aspettative sui tassi e pesando sui mercati obbligazionari globali.

I prezzi più elevati del petrolio stanno riaccendendo i timori inflazionistici, facendo salire le aspettative sui tassi e pesando sui mercati obbligazionari globali. Vendite di debito governativo da Sydney a Tokyo: Gli investitori stanno riducendo l’esposizione ai titoli sovrani per il timore che un conflitto prolungato in Medio Oriente possa mantenere pressioni inflazionistiche persistenti.

Gli investitori stanno riducendo l’esposizione ai titoli sovrani per il timore che un conflitto prolungato in Medio Oriente possa mantenere pressioni inflazionistiche persistenti. Ribassi diffusi sui bond: I titoli di Stato di Stati Uniti, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud stanno tutti registrando perdite questa settimana.

I titoli di Stato di Stati Uniti, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud stanno tutti registrando perdite questa settimana. Inflazione nuovamente al centro dell’attenzione: I mercati stanno tornando a prezzare il rischio che i costi energetici elevati possano compromettere le prospettive dei bond globali, che avevano precedentemente segnato il miglior inizio d’anno dall’epoca della pandemia.

I mercati stanno tornando a prezzare il rischio che i costi energetici elevati possano compromettere le prospettive dei bond globali, che avevano precedentemente segnato il miglior inizio d’anno dall’epoca della pandemia. Commenti di Trump sul conflitto con l’Iran: L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il più grande attacco statunitense potrebbe essere ancora imminente, non ha escluso un’operazione di terra e ha sottolineato che, con le attuali capacità militari e la forza industriale, gli USA potrebbero sostenere una guerra prolungata e alla fine vittoriosa.

L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il più grande attacco statunitense potrebbe essere ancora imminente, non ha escluso un’operazione di terra e ha sottolineato che, con le attuali capacità militari e la forza industriale, gli USA potrebbero sostenere una guerra prolungata e alla fine vittoriosa. Balzo dei future sul TTF: I future sul gas naturale europeo TTF registrano oggi un rialzo superiore al 20%, dopo l’impennata di quasi il 50% di ieri, trainata dall’interruzione delle forniture dal Qatar. PETROLIO (timeframe D1) Osservando il grafico dei future sul Brent, si nota che la EMA200 e la EMA50 hanno formato un “golden cross” tecnico, segnale che potrebbe indicare un impulso rialzista più sostenuto, poiché la media mobile a 50 periodi ha incrociato al rialzo quella a 200 periodi provenendo dal basso. Fonte: xStation5

