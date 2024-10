Disoccupazione sotto le stime e NFP stellari. La situazione di lungo non cambia

Mercati che risultano ancora nei range della settimana e questo dato di fatto non ha cambiato le carte in tavola. Il dato sulla disoccupazione USA é stato sorprendentemente al di sotto delle aspettative, cosí come i NFP che escono molto al di sopra delle aspettative. Un mercato del lavoro in ottima salute quello dipinto da questi dati, un dato eccezionalmente positivo e che di fatto é l'ultimo prima delle elezioni americane che si terranno a inizio prossimo mese, prima dei dati sul mercato del lavoro di novembre. Al momento mercati statici sui livelli visti negli ultimi giorni, nessuno spunto particolare se non un iniziale rialzo poi smorzato dalle vendite nel corso del pomeriggio.



DISOCCUPAZIONE IN CALO



Dato molto strano a livello macroeconomico, in quanto il dato sul tasso di disoccupazione é un dato che di fatto tende a correre al rialzo quando inizia la sua tendenza. Al momento questo dato risulta ancora basso e stenta ad accelerare seppur si trovi in un trend palesemente rialzista. Primo vero segno di cedimento del tasso di disoccupazione, un evento a dir poco eccezionale ma che verrá ricordato come un semplice aggiustamento prima di una forte salita che é compresa nelle proiezioni econometriche che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Disoccupazione U3 al 4,1% e disoccupazione U6 al 7,7%, dati nettamente al di sotto delle aspettative e che dipingono una situazione "idilliaca" poco prima delle elezioni Usa.



NFP STELLARI



Nfp incredibili considerando il fatto che abbiamo visto revisioni in negativo per mesi e mesi. Dopo ben 15 revisioni in negativo su 18, arriva la revisione in positivo, siamo quindi a 15 su 19. Statisticamente la revisione é rimandata alla prossima uscita del tasso di disoccupazione previsto proprio dopo l'elezione del futuro presidente americano. Molto probabilmente il mese di novembre sará un mese veramente molto movimentato.





