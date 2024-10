Dollaro su test importanti. Vix ancora alto

Ancora una volta si prospetta una giornata tecnica, priva di spunti macro degni di nota, priva quindi di momenti prevedibili di aumento di volatilitá. A proposito di volatilitá la situazione tecnica é da quel punto di vista molto interessante in quanto abbiamo una dinamica del Vix che punta verso l'alto, pertanto attendiamo movimenti direzionali al ribasso interessanti per via di questo fattore che risulta al momento essere fondamentale per la direzionalitá di base dei mercati azionari che si ritrovano con delle situazioni tecniche che puntano verso il basso.



DOLLARO AL BIVIO?



Un dollaro assolutamente da attenzionare per via delle dinamiche che ritroviamo ad esempio sui cambi majors, ad esempio su EurUsd, GbpUsd, UsdJpy e UsdChf. Al momento la situazione sembra essere a favore di un dollaro in apprezzamento, ma allo stesso tempo i trend lunghi su questi asset sembrano essere palesemente a sfavore di dollaro, valuta che é di assoluto riferimento all'interno dei mercati finanziari. Abbiamo ad esempio EurUsd che é andato a rompere al ribasso i minimi del mese scorso, GbpUsd che si é riportato proprio sui minimi dello scorso mese mentre UsdJpy e UsdChf sembrano in procinto di invertire definitivamente una tendenza ribassista che si era ben delineata nel corso di questi ultimi mesi. Al momento la situazione é degna di attenzione, soprattutto con questo aumento di volatilitá che vediamo sul Vix e che porta inevitabilmente a pensare che il dollaro possa riapprezzarsi con forza nel corso delle prossime settimane. Il tutto é da vedere, la dinamica di lungo prevede che si debba aspettare la chiusura del mese, un mese appena iniziato, pertanto l'attesa in una dinamica di possibile inversione come quella attuale é d'obbligo.



VIX ALTO



Volatilitá alta, situazione tecnica che ha visto la sua massima espressione nella serata di ieri quando i mercati hanno iniziato un movimento ribassista proprio sul finire della sessione americana, con un ribasso importante per il Dow Jones che si é portato in area -1% di rendimento, con Nasdaq e S&P500 che hanno di fatto scaricato i prezzi accumulati nel corso del pomeriggio. Il Nikkei scarica i massimi mensili, in linea con la dinamica tecnica di cui si parlava ieri, dove i massimi mensili rappresentano uno scoglio importante dal quale si potrebbe vedere la ripresa di un trend ribassista di lungo sull'indice giapponese.



DINAMICA RIBASSISTA



L'attuale dinamica dei prezzi potrebbe girarsi al ribasso in questa settimana dove vedremo l'uscita dell'inflazione Usa nella giornata di giovedí, una giornata sicuramente importante per i mercati e dove potremmo vedere lo sfogo di un Vix che a quanto pare sembra preparare i mercati a movimenti violenti e repentini, tutti altamente tecnici. Al momento la dinamica ribassista é ipotizzabile solo ed esclusivamente guardando alcuni indici su base mensile e alcune dinamiche su base settimanale, per il resto su base giornaliera é ancora tutto in costruzione.





Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.