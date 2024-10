È il momento di investire nel reddito fisso?

I mercati continuano a raggiungere nuovi massimi storici, in un momento in cui le banche centrali stanno avviando programmi di tagli ai tassi più aggressivi di quanto previsto solo poche settimane fa. In questo scenario, comprendere lo stato del reddito fisso è fondamentale per decidere in cosa investire. Ma cosa sta succedendo nei mercati degli Stati Uniti e dell'Europa? E qual è l'opzione di reddito fisso più conveniente per gli investitori?

Reddito fisso negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, la Federal Reserve, presieduta da Jerome Powell, ha deciso di tagliare i tassi di interesse di 50 punti base nell'ultima riunione del 18 settembre. Da allora, nonostante il mercato sconti ulteriori tagli ai tassi, il rendimento del bond decennale, una forma di reddito fisso, non ha smesso di aumentare. Com'è possibile?

La linea rossa rappresenta il rendimento dei bond prima del 18 settembre, mentre la linea blu rappresenta il rendimento attuale. Fonte: www.ustreasuryyieldcurve.com

Come si può vedere nell'immagine, i titoli di stato USA a 1 mese e a 6 mesi offrono un rendimento inferiore rispetto a prima dei tagli dei tassi. Tuttavia, a partire dal bond a 1 anno, il rendimento è superiore a quello precedente ai tagli. Questo perché le tranche di reddito fisso a breve termine sono molto più influenzate dalle decisioni di politica monetaria rispetto a quelle a lungo termine, che dipendono invece da altri fattori.

Se analizziamo la situazione specifica negli Stati Uniti, vediamo che la crescita del PIL supera il 3%, il tasso di disoccupazione si avvicina nuovamente ai minimi storici e che i settori manifatturiero e dei servizi stanno crescendo costantemente. Inoltre, la produttività è ai massimi storici e le aziende stanno riportando risultati aziendali molto positivi.

In aggiunta, le aspettative di inflazione a 5 e 10 anni hanno superato le previsioni degli analisti nei dati più recenti, offrendo una spinta storica al rialzo. Date queste circostanze, è normale che i titoli di reddito fisso, come i bond a lungo termine, stiano aumentando la loro redditività, influenzando di conseguenza il loro prezzo.

In questo scenario, gli investitori ripongono fiducia nei mercati, come dimostrano le statistiche sull'allocazione degli attivi, dove si può vedere che gli investitori americani credono nelle attuali opportunità offerte da settori come tecnologia, semiconduttori, servizi pubblici o immobiliare.

Altre ragioni che stiamo osservando in relazione alle performance dei bond sono la probabilità di vittoria di Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali. I tagli fiscali, le politiche protezionistiche e gli stimoli fiscali proposti stanno contribuendo ad aumentare la loro redditività.

Fonte: James Bianco

Obbligazioni societarie

Le obbligazioni societarie sono titoli di reddito fisso emessi dalle aziende per raccogliere finanziamenti. Questi titoli si caratterizzano per offrire uno spread o un premio sul rendimento superiore a quello offerto dai titoli di stato del paese: poiché presentano un rischio maggiore, devono offrire un rendimento più elevato per compensare e attrarre gli investitori. Nonostante la teoria, questi titoli di reddito fisso stanno negoziando ai minimi degli ultimi 25 anni. In situazioni economiche in cui si entra in recessione o instabilità, questi spread aumentano, come si è visto nel 2000, 2008 o 2020, mentre nei periodi di crescita, o quando si prevede uno scenario di atterraggio morbido, essi diminuiscono.

Fonte: Federal Reserve Bank of St Louis.

In questo scenario, contrassegnato da una complessa situazione geopolitica, alti livelli di debito, frammentazione globale e crescenti rischi inflazionistici, non riteniamo che valga la pena investire in obbligazioni societarie, poiché la loro redditività è solo leggermente superiore a quella offerta dai governi.

Obbligazioni europee

In questo contesto, l’Europa è, senza dubbio, la migliore opportunità che troviamo nel mercato del reddito fisso. Mentre negli Stati Uniti i dati macroeconomici anticipano una forte crescita del paese, in Europa vediamo una situazione completamente diversa.

Questo contesto è particolarmente segnato dalla Germania, che potrebbe entrare in una recessione tecnica in questo trimestre. I dati PMI del settore manifatturiero e dei servizi mostrano una tendenza al ribasso, e l'inflazione sta crescendo al di sotto dell'obiettivo del 2%. I risultati aziendali lasciano molto a desiderare e alcuni degli indicatori più rilevanti mostrano dati simili a quelli del 2008, come l'occupazione. La demografia è in calo e la crescita della produttività è limitata. Pertanto, riteniamo che i titoli di stato europei a lungo termine stiano affrontando un momento storico che gli investitori possono sfruttare.

Nel caso degli Stati Uniti, le tranche a lungo termine non dipendono così tanto dai tagli dei tassi, ma in Europa abbiamo visto una maggiore correlazione. Mentre crediamo che l'impulso fiscale non sarà così negativo in tutta la zona euro come lo è stato quest'anno, ci aspettiamo che continui a esercitare una certa pressione sulla crescita della zona euro, principalmente a causa degli sforzi di consolidamento fiscale in Francia, Italia e Germania. Questo significa che la responsabilità di stimolare la crescita ricade quasi interamente sulla politica della BCE, che deve essere aggressiva nei suoi programmi di riduzione dei tassi.

Come investire nel reddito fisso europeo?

CFD

All'interno dell'offerta di XTB possiamo investire in CFD che ci consentono di replicare il prezzo delle obbligazioni. In questo caso potremmo anche investire al rialzo o al ribasso.

Se la redditività delle obbligazioni in Europa, come abbiamo spiegato in precedenza, evolve al rialzo, potremmo investire nel bund (obbligazione tedesca a 10 anni) aspettandoci un abbassamento del rendimento dell'obbligazione che porterebbe il suo prezzo a salire, mentre nel caso in cui i treasury americani salgano gradualmente a livelli superiori a quelli attuali potremmo investire al ribasso nel TNOTE.

Fonte: Xstation

Azioni e ETF

Per investire nel reddito fisso governativo e poter generare un apprezzamento tramite il prezzo quando i rendimenti obbligazionari scendono, riteniamo che farlo con ETF sia più efficiente rispetto a qualsiasi altro prodotto grazie alla loro liquidità e ai bassi costi, che ci permetteranno di vendere la nostra posizione in qualsiasi momento in modo semplice e senza commissioni.

All'interno dell'offerta di XTB abbiamo un'ampia gamma di ETF che ci permetteranno di replicare le performance del reddito fisso governativo europeo. Tuttavia, l'ETF sui titoli di Stato della zona euro, sotto l'acronimo XGLE.DE, ci sembra la migliore alternativa di tutte, grazie ai suoi bassi costi e alle caratteristiche, dato che ha una durata modificata di poco superiore a 7 anni.

Fonte: Xstation