EURUSD sotto pressione 📌Discussioni della Fed su Goolsbee e Schmid sulla politica monetaria statunitense

I banchieri della Fed, Goolsbee e Schmid, hanno commentato oggi sull’economia statunitense e sulla politica monetaria della Federal Reserve. Di seguito le loro dichiarazioni. Schmid (Fed) Un taglio dei tassi di un quarto di punto è stata una mossa ragionevole di gestione del rischio.

L’inflazione rimane troppo alta, mentre il mercato del lavoro è ancora in equilibrio.

Il ruolo di supervisione della Fed sulle banche è importante per la missione più ampia della banca centrale.

Le future decisioni di politica monetaria saranno data-dependent .

La politica della Fed è attualmente leggermente restrittiva — ed è il livello corretto in cui trovarsi.

L’inflazione resta troppo elevata, mentre il mercato del lavoro rimane sostanzialmente bilanciato.

I dati recenti indicano rischi crescenti per il mercato del lavoro.

Un taglio dei tassi era appropriato per compensare tali rischi sul mercato del lavoro.

La Fed è attualmente vicina a raggiungere i propri mandati, ma la politica deve restare orientata al futuro. Goolsbee (Fed) Rimango ampiamente ottimista sul fatto che siamo sul “ percorso dorato ”, con l’inflazione in calo.

Nel breve termine, la preoccupazione principale è il rischio di un’inflazione persistentemente elevata.

L’adozione dell’ IA da parte delle imprese non è stata così ampia come molti pensano.

Storicamente, chiusure brevi o limitate del governo non hanno effetti economici duraturi.

Alcune misure del mercato del lavoro indicano una maggiore stabilità.

Il mercato del lavoro si sta raffreddando lievemente.

Se il governo può imporre alla banca centrale cosa fare con i tassi, l’inflazione sale.

I tassi potrebbero scendere ulteriormente se i rischi di stagflazione si attenuano.

Vedo un “ambiente strano” con rischi sia per l’occupazione sia per l’inflazione.

I tassi potrebbero scendere ancora di più se l’inflazione si avvicina al 2%, ma sono cauto sul ridurre i tassi troppo rapidamente.

Affidarsi all’idea che l’inflazione sia transitoria mi mette a disagio.

Sono un po’ a disagio nel tagliare i tassi troppo in fretta basandosi unicamente sul rallentamento dell’occupazione.

Il mercato del lavoro sembra raffreddarsi mentre l'inflazione cresce.

