Fed Barkin commenta l'economia e la politica monetaria degli Stati Uniti 🗽

Oggi Thomas Barkin della Federal Reserve ha commentato la politica monetaria statunitense e lo stato dell’economia americana. Ecco i punti principali delle sue dichiarazioni: Attualmente vedo il tasso mensile di creazione netta di posti di lavoro tra 0 e 50 mila nuove posizioni.

L’economia continua a espandersi, seppur non con la stessa forza del 2022 e 2023.

L’obiettivo di inflazione al 2% si è dimostrato efficace a livello globale e gode di ampio sostegno.

Ha avuto senso intervenire vista la rischiosità per il mercato del lavoro.

I dati in arrivo determineranno se la Fed debba ulteriormente tagliare i tassi o meno. La Federal Reserve deve spostarsi un po’ di più verso il raggiungimento del mandato sull’occupazione.

La disoccupazione appare leggermente più instabile, ma le condizioni dell’inflazione sono migliorate.

Non possiamo ignorare le recenti revisioni dei dati sull’occupazione. La tendenza del mercato del lavoro sta iniziando a muoversi nella direzione sbagliata.

La chiave per sostenere la spesa dei consumatori è capire se le persone inizieranno a perdere il lavoro o meno.

L’attuale livello del tasso di disoccupazione non è preoccupante, ma la tendenza potrebbe andare nella direzione sbagliata.

La spesa dei consumatori resta abbastanza solida sia tra le famiglie a reddito più alto sia tra quelle a reddito più basso.

Il recente taglio dei tassi dovrebbe supportare il mercato del lavoro mantenendo pressione sull’inflazione, che resta comunque sopra l’obiettivo.

La Fed è ora concentrata sul bilanciare i propri obiettivi.

Le aziende vogliono trasferire ai consumatori i costi più alti – compresi quelli derivanti dai dazi – ma la resistenza dei clienti può limitarne la possibilità. The labor market may be weakening, while at the same time the supply of workers is also growing more slowly.

