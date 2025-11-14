DE40: I mercati europei estendono il declino

Punti chiave I mercati europei continuano a scendere, spinti dalla delusione sulle aspettative dei tassi USA

L’inflazione in Spagna si conferma alta

L’industria cinese delude le attese

Il PIL dell’UE risulta in linea con le previsioni

Siemens Energy cresce grazie alle prospettive su turbine eoliche e data center

L’ultima seduta della settimana vede un approfondimento dei ribassi sui mercati europei. I recenti commenti del FOMC negli Stati Uniti hanno deluso le speranze del mercato di tagli dei tassi a dicembre, con effetti che si riflettono sui mercati globali. I principali ribassi in Europa riguardano Polonia e Germania. I contratti sul DAX40 perdono oltre l’1%. Leggermente meno, ma comunque in calo di circa lo 0,7%, sono i prezzi dei contratti SPA35, ITA40 e UK100. Il mercato francese si comporta meglio, con il CAC40 in calo di circa lo 0,4%. La Svizzera segna un lieve rialzo a metà seduta. Fonte: Bloomberg Finance Lp Il mercato è sotto pressione diffusa. Sull’indice DAX, i maggiori ribassi riguardano le aziende tecnologiche e farmaceutiche, seguite da retail, servizi e distributori. Le società industriali registrano attualmente un leggero rialzo. Dati macroeconomici: L’indice dell’inflazione in Spagna segnala ancora un aumento significativo dei prezzi: mensilmente +0,7% e inflazione annua salita al 3,1%.

La crescita economica dell’Unione Europea è risultata leggermente superiore alle attese su base annua, con un +0,2% trimestrale. Anche la bilancia commerciale mostra un trend in crescita. Al termine della seduta, il rappresentante della BCE, Philip Lane, parlerà di politica monetaria. Al di fuori dell’Europa, la situazione economica appare molto più debole. La Cina, uno dei principali partner commerciali dell’Europa, registra una crescita industriale debole, con dinamiche ancora in trend discendente. DE40 (D1) Fonte: xStation5 Il prezzo prosegue i ribassi di ieri e si ferma nella zona di resistenza intorno al livello FIBO 61,8 dell’ultima onda rialzista. Il compito più importante per i compratori sarà impedire al prezzo di superare i 23.800 punti, per evitare un approfondimento della correzione. In caso di fallimento, ulteriori ribassi potrebbero raggiungere i 23.500-23.300, dove si trovano le prossime zone di supporto. Lo scenario base è in fase di consolidamento, in attesa di un impulso del prezzo nella zona 24.400-23.800. Notizie sulle aziende: Siemens Energy (SIE.DE) – La divisione del gruppo Siemens responsabile dei sistemi energetici sale fino all’8% nella seduta odierna, spinta da previsioni eccellenti su turbine eoliche e domanda dai data center .

Bechtle (BC8.DE) – La società tedesca IT ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle attese degli investitori sull’ EBIT , con una valutazione in aumento di oltre il 10%.

Allianz (ALV.DE) – Il gruppo finanziario ha pubblicato risultati molto positivi e ha anche alzato le previsioni di fine anno; il titolo sale di oltre l’1%.

Richemont (CFR.CH) – La società di moda ha registrato ottimi risultati, inclusa una crescita del 14% nelle vendite trimestrali, con un rialzo del titolo fino al 6%.

