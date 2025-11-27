Fiducia dei Consumatori Italia in Calo a 95

- Fiducia dei Consumatori in calo a 95
Fiducia dei consumatori in Italia in calo, passa da 97,6 a 95. Questo é il secondo peggior dato dell'anno dopo il 95 di marzo e il 92,7 di aprile. Stando ai dati é il peggior dato da dicembre 2023, quindi la fiducia é ai minimi da quasi 2 anni. A pesare, secondo l'Istat, é la dinamica occupazionale e il rispamio, i consumatori sono preoccupati circa le dinamiche lavorative e per quanto riguarda il risparmio. Queste le componenti principali
- Clima Economico da 99,3 a 96,5
- Clima Personale da 97 a 94,5
- Clima Corrente da 100,2 a 98,6
- Clima Futuro da 94,1 a 90,2
In sostanza tutti gli indici di fiducia dei consumatori sono in calo netto
Indice di fiducia dei consumatori negli ultimi 12 mesi - Fonte: TradingEconomics.com - Istat
Commento dell'Analista di XTB
Preoccupa sicuramente il calo per quanto riguarda il Clima Economico che vede un calo marcato, cosí come il Clima Personale. Attenzione al dato sulle aspettative future che tra i parametri é quello che vede il calo piú marcato in assoluto, indice del fatto che il consumatore é preoccupato circa le prospettive per il 2026. Questo indice stona con i recenti sviluppi che vediamo circa il miglioramento dei rating sul debito sovrano italiano, in pratica se dal lato finanziario migliorano le prospettive, dal lato economico vediamo una peggior fiducia nel clima economico generale. Attenzione, questi numeri verranno validati solo ed esclusivamente dai dati macro prossimi che potrebbe subire l'influenza di un eventuale deterioramento dell'economia Usa che vede al momento un peggioramento della dinamica occupazionale, dinamica che storicamente si é protratta anche in Europa seppur con un certo ritardo temporale.
