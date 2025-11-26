GBPUSD sale dopo la pubblicazione delle prospettive fiscali del Regno Unito da parte dell'OBR 📈

L’Office for Budget Responsibility (OBR) ha pubblicato inaspettatamente sul proprio sito le previsioni economiche e fiscali per novembre 2025, prima dell’annuncio ufficiale del bilancio da parte della Ministra delle Finanze Rachel Reeves, generando confusione nei mercati. Ecco i punti principali del rapporto: Assunzioni dell’OBR: situazione attuale vs precedenti stime L’OBR prevede un indebitamento pubblico di 138,3 miliardi di sterline nel 2025–26 e 117,7 miliardi nel 2026–27.

La previsione di crescita della produttività nel medio termine è stata ridotta all’1,0% dall’1,3%, un segnale strutturalmente negativo per il potenziale di crescita di lungo periodo dell’economia.

Il congelamento delle soglie dell’imposta sul reddito sarà esteso dal 2028–29 al 2030–31. Secondo l’OBR, la misura dovrebbe generare circa 8 miliardi di sterline di entrate aggiuntive nel 2029–30, un anno in più rispetto alla precedente stima, spingendo gradualmente più contribuenti in scaglioni fiscali più elevati con l’aumento dei salari.

L’aumento di entrate derivante da rialzi fiscali e modifiche normative dovrebbe raggiungere 26,1 miliardi di sterline all’anno nel 2029–30, rispetto a un carico fiscale più basso previsto nelle stime di marzo.

La previsione di crescita media reale del PIL è stata tagliata a circa l’1,5% annuo, ovvero 0,3 punti percentuali in meno rispetto alla proiezione dell’OBR di marzo.

L’avanzo di bilancio corrente del settore pubblico per il 2029–30 è stato rivisto al rialzo a 21,7 miliardi di sterline dai 9,9 miliardi stimati a marzo. Può sembrare “positivo”, ma deriva principalmente da tasse più alte e dal congelamento delle soglie fiscali.

Dal 2028 sarà introdotta una tassa sul chilometraggio per le auto elettriche: 3 pence per miglio per i veicoli elettrici a batteria (BEV) e 1,5 pence per i plug-in (PHEV), indicizzati all’inflazione (CPI). La misura diventerà una nuova fonte significativa di entrate.

Limitazione ai benefici del “salary sacrifice”: i contributi pensionistici superiori a 2.000 sterline l’anno saranno soggetti a contributi NIC da aprile 2029, aumentando di fatto il carico fiscale sui contributi più elevati.

Nuova tassa sugli immobili di lusso: un sovrapprezzo della council tax per le abitazioni con valore superiore a 2 milioni di sterline a partire dal 2028, che dovrebbe generare circa 0,4 miliardi di sterline l’anno. La sterlina è scesa e i rendimenti dei gilt UK sono aumentati dopo la reazione dei mercati alle informazioni sul bilancio e al previsto incremento del debito pubblico. La coppia GBPUSD oggi è in forte rialzo. Fonte: xStation5

