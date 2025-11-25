Forte Ribasso futures Nikkei

Punti chiave Forte calo notturno del Nikkei del -2%

Taglio tassi Fed sempre piú probabile all'81%

Oggi PPI in Usa previsto in aumento dal 2,6% al 2,7%

Aumentano le aspettative per un taglio tassi con una probabilitá dell'81%, arriva il ribasso tecnico sul Nikkei che che sui futures cala fortemente mentre rimane stabile nelle negoziazioni cash. I mercati attendono il PPI in uscita oggi cosí come la fiducia dei consumatori del Conference Board. Al momento mercati ancora con impronta ribassista anche se la probabilitá di vedere una settimana in rimbalzo rimane molto alta. Ribasso Tecnico su Nikkei Un ribasso interessante dal punto di vista tecnico, un calo di oltre il -2% dai massimi visti nella serata di ieri. Attenzione a questa dinamica in quanto su base settimanale abbiamo una buona probabilitá di vedere una settimana dove il trend ribassista potrebbe fermarsi per via dei test dei supporti tecnici di lungo periodo. Un ribasso che potrebbe influenzare la prima parte della mattinata in Europa, sessione fondamentale per il destino dei mercati Usa che ricordiamo chiudere nella giornata di giovedí per via della festa del Ringraziamento. Nel caso specifico del Nikkei sono stati venduti livelli di massimi a ridosso dei 49500-49700, livelli che tra il 14 e il 20 novembre hanno avuto rilevanza come punti di svolta su base giornaliera. Nikkei grafico orario e il ribasso notturno della giornata di oggi - Fonte: XStation Taglio Tassi sempre piú probabile Un taglio dei tassi sempre piú probabile quello che potremmo vedere il 10 dicembre. Le aspettative del Cme continuano ad aumentare per un taglio da 0,25%, condizione che di fatto era inaspettata fino al dato sul mercato del lavoro che abbiamo visto settimana scorsa, a conferma che il tasso di disoccupazione é il market driver del momento. Questa condizione potrebbe spingere ad una fase ribassista per i mercati che potrebbe durare a lungo, un vero e proprio bear market come la storia ha dimostrato in condizioni simili ad oggi. Aspettative tassi al 25 novembre - Fonte: CME - FedWatch Tool Oggi il PPI in America In uscita oggi il dato PPI in Usa, unico dato market mover della settimana insieme all'importante dato della fiducia dei consumatori del Conference Board, altro dato che potrebbe indirizzare le sorti dei mercati per le prossime settimane. Questo dato PPI é previsto in aumento dal 2,6% al 2,7%, un dato che risulta in un certo senso predittivo per l'inflazione, si parla infatti dei prezzi pagati dai produttori e che solitamente vengono scaricati sui consumatori successivamente. Attenzione, questo dato risulta l'unico dato importante nel breve termine prima della prossima riunione del 10 dicembre per quanto riguarda i prezzi negli Usa, condizione dovuta al ritardo nei dati del Bls per via dello shutdown.





