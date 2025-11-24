📈 US100 guadagna il 2,1%

Punti chiave I titoli tecnologici stanno guidando i rialzi all’inizio della settimana.

Alphabet sta sostenendo nuovamente gli indici grazie al lancio di Gemini 3 e al suo nuovo contratto con la NATO.

Il crescente appetito per il rischio non sta penalizzando i settori difensivi come sanità e farmaceutica.

Le azioni statunitensi proseguono il rimbalzo di venerdì, cercando di recuperare il recente sell-off che nemmeno i solidi risultati di Nvidia erano riusciti a fermare. Il settore tecnologico guida il rialzo (US100: +2%, US30: +0,3%), mentre l’appetito per il rischio è sostenuto dal rinnovato ottimismo su un possibile taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre. Le aspettative di un taglio sono balzate oltre il 70% venerdì dopo i commenti di John Williams della Fed di New York, secondo cui la politica monetaria rimane ancora piuttosto restrittiva. Un altro segnale accomodante è arrivato oggi da Christopher Waller — considerato un possibile successore di Powell — che ha citato preoccupazioni per il mercato del lavoro ed espresso sostegno a un taglio dei tassi a dicembre. Il ritorno di una retorica più “dovish” sta dando nuovo slancio a Wall Street, ulteriormente sostenuta dalle notizie positive provenienti dai principali titoli tecnologici, tra cui il lancio di Gemini 3, il nuovo modello di intelligenza artificiale di Alphabet. La società ha inoltre annunciato un contratto multimilionario per servizi cloud con la NATO. Le Big Tech stanno trainando il rally, incluse le Magnificent 7 (Alphabet: +5,4%, Amazon: +2,5%, Tesla: +6,5%, Meta: +3,4%). Quasi tutto il settore dei semiconduttori è inoltre in territorio positivo (Broadcom: +9%, AMD: +4%, Micron: +6,7%). È interessante notare che l’euforia tecnologica di oggi non sta penalizzando i settori più difensivi, come quello farmaceutico e sanitario (Pfizer: +1,1%, Merck: +3,5%). Fonte: xStation5 Il contratto US100 continua a salire nonostante un’apertura già rialzista. L’indice ha superato il ritracciamento di Fibonacci del 23,6% e si sta avvicinando a testare la EMA a 10 giorni (gialla), che coincide approssimativamente con il livello Fibo del 38,2% e il limite superiore della geometria. Cancellare il sell-off di giovedì aprirebbe la strada a un recupero più ampio a Wall Street, supportato da un RSI neutro. Tuttavia, un rifiuto della EMA a 10 giorni segnerebbe una crescente cautela degli investitori in vista della decisione della Fed. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.