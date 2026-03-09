Forte svendita delle azioni europee nel contesto della crisi energetica 🔔

I mercati azionari europei hanno iniziato la settimana con forti cali, poiché l’escalation del conflitto con l’Iran ha portato a un’impennata dei prezzi del petrolio e ha generato un sentiment di rischio ridotto.

L’indice STOXX 600 perde fino al 2,00%, approfondendo il calo della scorsa settimana del 5,51%, e si trova quasi il 7,30% sotto il record di febbraio. I principali indici, tra cui DE40, FRA40, UK100 e SPA35, registrano perdite tra l’1,50% e il 2,50%. L’indice di volatilità VSTOXX guadagna quasi il 4,00%, a 30,30 punti — il livello più alto da aprile. I prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 50% solo nel mese di marzo, avvicinandosi brevemente a 120 USD al barile, a seguito dell’escalation degli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane e delle interruzioni nel trasporto attraverso lo Stretto di Hormuz, che hanno di fatto immobilizzato una rotta chiave responsabile di circa 20 milioni di barili al giorno della fornitura globale. I prezzi del gas in Europa sono aumentati bruscamente a causa dei timori di interruzioni nelle forniture. I futures sul gas naturale sono saliti di oltre il 14%, raggiungendo 62 EUR/MWh, dopo un incremento del 65% registrato la settimana precedente, quando il prezzo era di circa 30 EUR/MWh.

I flussi di GNL sono diminuiti e l’impianto di Ras Laffan in Qatar è stato chiuso. Allo stesso tempo, i livelli di stoccaggio del gas nell’UE rimangono sotto il 30%, aumentando le preoccupazioni per possibili carenze energetiche.

La Germania ha registrato un forte calo degli ordini industriali dell’11,1% su base mensile a gennaio, molto peggiore rispetto al –4,5% previsto, invertendo l’aumento del +6,4% di dicembre. Gli ordini domestici sono scesi del 16,2% e quelli esteri del 7,1%, mentre la produzione industriale è diminuita dello 0,5%. La debolezza è stata in gran parte determinata dall’elevata volatilità: gli ordini nel settore dei prodotti metallici sono calati del 39,4%, mentre l’industria automobilistica è cresciuta del 10,4%.

Anche i rendimenti dei titoli di Stato europei sono in aumento, con gli investitori che iniziano a prezzare un aumento dei tassi BCE di 25 punti base entro luglio.

Le aziende energetiche sono state tra le poche beneficiarie dell’aumento dei prezzi del petrolio, mentre la maggior parte dei settori ha registrato perdite. Il settore bancario è sceso di oltre il 3,2%, il settore immobiliare del 3,1%, e le risorse di base sono tra i maggiori perdenti. Le compagnie aeree sono sotto pressione a causa dell’aumento dei costi del carburante: Lufthansa è calata del 3,9%, mentre Air France-KLM ha perso il 4,1%. Le aziende della difesa sono in rialzo, tra cui l’italiana Leonardo (+4,00%).

Tra le grandi società, Rolls-Royce è scesa del 3,83%, mentre Anglo American ha perso circa il 6,30%, riflettendo la vasta svendita nei settori ciclici. Roche è calata del 4,75% dopo che il suo farmaco orale per il tumore al seno non ha raggiunto l’endpoint primario in uno studio clinico.

L’Iran ha annunciato Mojtaba Khamenei come nuovo Leader Supremo, rafforzando una posizione politica più intransigente durante la guerra in corso con Stati Uniti e Israele.

La Direttrice Generale del FMI, Kristalina Georgieva, ha avvertito i responsabili politici di “prepararsi a shock storici”.

