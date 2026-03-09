PETROLIO: i prezzi salgono a 120 dollari al barile; Israele bombarda gli impianti petroliferi dell'Iran 📌

Durante il fine settimana, il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele è aumentato drasticamente. Entrambe le parti hanno ampliato le operazioni militari per includere infrastrutture energetiche e obiettivi in tutta la regione. Le forze israeliane hanno condotto raid aerei su diverse strutture petrolifere iraniane vicino a Teheran, colpendo almeno quattro depositi di carburante e un hub di trasferimento del petrolio, provocando grandi incendi e interruzioni nell’approvvigionamento di carburante nella capitale.
L’Iran ha risposto con attacchi missilistici e droni mirati a posizioni israeliane, così come a infrastrutture energetiche nella regione del Golfo Persico, includendo tentativi di colpire importanti impianti petroliferi e centrali di desalinizzazione nei Paesi vicini. Allo stesso tempo, le tensioni si sono intensificate nello Stretto di Hormuz, dove il traffico navale è quasi completamente fermo a seguito di attacchi a navi e minacce contro petroliere, interrompendo di fatto la rotta di trasporto responsabile di circa il 20% della fornitura globale di petrolio.
L’escalation è avvenuta anche in concomitanza con interruzioni della produzione in Iraq, Kuwait e Emirati Arabi Uniti, dove le consegne di petrolio hanno iniziato ad accumularsi a causa della mancanza di accesso delle petroliere. Dopo l’escalation del fine settimana, il Brent ha aperto con un gap rialzista del 15% per poi continuare a salire fino a 119 USD al barile (+29%).
I prezzi del petrolio hanno subito un leggero calo a seguito di notizie secondo cui i Paesi del G7 e l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) stanno valutando un rilascio coordinato delle riserve petrolifere di emergenza. I ministri delle finanze del G7 stanno preparando una riunione straordinaria per discutere le conseguenze economiche e la possibilità di un rilascio congiunto delle riserve strategiche di petrolio coordinato dall’IEA. Le informazioni preliminari indicano che si sta considerando un rilascio di 300–400 milioni di barili, equivalenti a circa il 25–30% delle riserve strategiche globali, che ammontano a circa 1,2 miliardi di barili.
A titolo di confronto, il rilascio coordinato delle riserve durante la crisi Russia–Ucraina del 2022 è stato di circa 240 milioni di barili, di cui circa la metà fornita dagli Stati Uniti. Storicamente, tali interventi agiscono principalmente come un buffer temporaneo, riducendo i prezzi di circa 10–20 USD, piuttosto che modificare permanentemente l’equilibrio dell’offerta.
Il petrolio sta registrando un incremento settimanale paragonabile a quello osservato durante la pandemia di COVID. Tuttavia, va ricordato che i livelli del 2020, da cui sono partiti gli aumenti, erano significativamente più bassi, permettendo variazioni relative più marcate.
Il greggio WTI ha già guadagnato più dell'80% dall'inizio dell'anno, rappresentando il più grande shock sui prezzi nel periodo analizzato.
Su base mensile, il petrolio è ora aumentato di oltre il 53%. Vale la pena notare che l’intera impennata dei prezzi legata all’escalation del conflitto si è già verificata a marzo. Per questo motivo, il rapporto sull’inflazione CPI che sarà pubblicato mercoledì non rifletterà ancora gli effetti di questo shock.
