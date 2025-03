GBPUSD scende dello 0,4% prima della BoE 📉

💡 L'aumento dell'inflazione e l'incertezza geopolitica probabilmente incoraggeranno la Banca d'Inghilterra a mantenere i tassi invariati. La Banca d'Inghilterra (BoE) manterrà quasi certamente invariata la sua politica nella riunione di marzo. L’inflazione resta elevata e l’incertezza geopolitica legata ai cambiamenti delle politiche commerciali aumenta ulteriormente il rischio di pressioni inflazionistiche. Per questo motivo, ci aspettiamo che il tasso di interesse chiave rimanga al 4,5%. Punti chiave in vista della decisione di oggi: Il consenso degli analisti prevede il mantenimento del tasso di riferimento al 4,5% .

prevede il mantenimento del tasso di riferimento al . Previsione sul voto per mantenere vs tagliare i tassi: 7-2-0 .

. L’inflazione core è salita al 3% a gennaio (dal 2,5% di dicembre), superando le previsioni della BoE di febbraio di 0,2 punti percentuali .

è salita al (dal 2,5% di dicembre), superando le previsioni della BoE di febbraio di . D’altra parte, la crescita salariale e l’inflazione dei servizi sono risultate inferiori alle attese, pur restando elevate ( 6,1% per i salari del settore privato e 5% per l’inflazione dei servizi ).

sono risultate inferiori alle attese, pur restando elevate ( e ). L’aumento dell’inflazione nel breve termine e la crescente incertezza commerciale rappresentano rischi significativi per le proiezioni del CPI, ma non modificano le prospettive a lungo termine sui tagli dei tassi .

e la crescente incertezza commerciale rappresentano rischi significativi per le proiezioni del CPI, ma . Finora, il Regno Unito ha evitato cambiamenti radicali nei dazi.

Il mercato prevede che la BoE inizi ad allentare la politica monetaria a maggio e riduca i tassi al 3,75% entro la fine dell’anno (dall’attuale 4,5%). Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il modello di voto all’interno della BoE suggerisce che i tagli dei tassi stiano diventando la posizione dominante, piuttosto che un prolungato inasprimento, il che potrebbe influire sulle performance della sterlina nei confronti di altre valute nel lungo periodo.  Nel breve termine, tuttavia, è improbabile che il mercato veda tagli dei tassi immediati. L'inflazione è rimbalzata troppo rapidamente e la crescita salariale resta forte, limitando il potenziale di un declino sostenuto delle pressioni sui prezzi. Cosa aspettarsi da GBP/USD? Lo scenario base del mercato è che la BoE manterrà i tassi invariati e fornirà commenti cauti riguardo alle prospettive della sua politica. Il Governatore Andrew Bailey ha avvertito che il Regno Unito non sarà immune dagli effetti dei dazi USA, anche se non è direttamente mirato. Ha anche messo in guardia contro l'interpretazione eccessiva dei recenti cambiamenti di voto all'interno della BoE, dopo che un cambiamento inaspettato di un ufficiale ha portato gli investitori a aumentare le scommesse su ulteriori tagli dei tassi. Ci aspettiamo che la BoE mantenga un tono da falco, considerando i dati macroeconomici, il che potrebbe teoricamente supportare una tendenza al rialzo per GBP/USD. Il livello di supporto più cruciale nel medio termine rimane la media mobile esponenziale a 200 giorni (curva dorata sul grafico), che storicamente è stata una barriera chiave per la tendenza al ribasso. Fonte: xStation5

