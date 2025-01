Gli occhi di US100 rimbalzano mentre Nvidia guadagna sulla spinta dell'intelligenza artificiale

Il CES Splash di Nvidia riaccenderà il rally tecnologico? 📈 L'US100 è pronto a recuperare le perdite recenti, trainato dal balzo del 2,6% di Nvidia nel premarket, in seguito agli ambiziosi annunci del CEO Jensen Huang sulla tecnologia AI al CES 2024. Le ultime innovazioni del produttore di chip nei settori del gaming, della robotica e del personal computing stanno rafforzando la sua posizione dominante nell'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Principali Movimenti di Mercato: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Nvidia scambia a $153,4 nel premarket, estendendo il momentum del 2024 I futures US100 cancellano il declino nel premarket Si prevede un forte volume di scambi mentre gli investitori digeriscono gli annunci del CES Il sentiment di mercato è rafforzato dall'impegno di Microsoft per un'infrastruttura AI da $80 miliardi Sviluppi rivoluzionari nell'IA Nvidia ha svelato diverse iniziative importanti al CES, tra cui Project Digits, un supercomputer personale AI da $3.000 alimentato dal nuovo superchip GB10 Grace Blackwell. Il sistema desktop, in uscita a maggio, promette di democratizzare lo sviluppo dell'IA portando la potenza di calcolo di livello data center a sviluppatori e ricercatori individuali. Espansione delle Partnership Strategiche L'azienda ha annunciato partnership significative nel settore automobilistico, con Toyota che adotta i chip DRIVE AGX Orin e il sistema operativo DriveOS di Nvidia per i suoi veicoli di prossima generazione. Altre collaborazioni con Continental e Aurora mirano a portare camion autonomi sulle strade entro il 2027, puntando a quella che Huang descrive come "la prima industria della robotica da trilioni di dollari." Ricezione da parte degli Analisti Le aziende di Wall Street rimangono decisamente ottimiste sulle prospettive di Nvidia: Stifel mantiene il rating Buy con obiettivo di prezzo a $180, evidenziando "progressi da miliardi di dollari" Wedbush diventa "ancora più ottimista" dopo gli annunci del CES KeyBanc Capital Markets (overweight, PT $180) sottolinea i progressi nella produzione del chip Blackwell Guardando al Futuro Ora l'attenzione si sposta su come le ultime innovazioni di Nvidia possano mantenere la straordinaria traiettoria di crescita dell'azienda, con le sue azioni in aumento del 204% negli ultimi 12 mesi. L'espansione nella robotica, nei veicoli autonomi e nel computing personale AI suggerisce numerosi nuovi flussi di entrate oltre al suo core business nei data center, che attualmente genera la maggior parte dei suoi $35,1 miliardi di ricavi annuali. Stime di Vendite 2025. Fonte: Bloomberg Gli investitori stanno prestando particolare attenzione ai dettagli riguardanti la piattaforma di nuova generazione Blackwell, che si prevede venga svelata completamente alla conferenza GTC di Nvidia a marzo, la quale potrebbe fornire un altro catalizzatore sia per le azioni che per il settore tecnologico più ampio. US100 (Intervallo D1) L'indice Nasdaq-100, rappresentato dal contratto US100, sta scambiando sopra il massimo di inizio dicembre di 21.668. Questo livello funge da supporto per i rialzisti e coincide con il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Per i ribassisti, i principali obiettivi al ribasso includono il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, seguito dal massimo di metà novembre a 21.255 e dalla SMA a 50 giorni a 21.179. L'RSI ha avviato una divergenza rialzista dal livello di supporto chiave che storicamente ha agito come zona di ritracciamento, potenzialmente segnalando una pausa o un'inversione nella tendenza attuale. Nel frattempo, il MACD continua a restringersi con un potenziale incrocio rialzista. Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.