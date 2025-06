Grafico del giorno - AUDUSD (03.06.2025)

Verbali RBA rivelano un orientamento accomodante in mezzo alle incertezze globali

Durante la sessione asiatica, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha pubblicato i verbali del suo ultimo incontro di politica monetaria. La RBA ha attuato il suo secondo taglio dei tassi d’interesse a maggio, dopo una prima riduzione a febbraio, portando il tasso ufficiale al 3,85%.

Dai verbali è emerso che la banca centrale aveva considerato tre opzioni: nessun cambiamento, un taglio di 25 punti base (pb) e una riduzione più aggressiva di 50 pb. Sebbene alla fine sia stato scelto il taglio di 25 pb, il solo fatto che sia stata presa in considerazione una riduzione di 50 pb è stato ampiamente interpretato come un segnale accomodante.

Anche se un taglio di 50 pb è stato giudicato eccessivo in quel momento, la RBA ha indicato di essere pronta ad attuare misure di allentamento più incisive qualora le turbolenze globali si intensificassero a causa della persistente guerra commerciale. Il Consiglio della RBA ha sottolineato la propria disponibilità ad agire rapidamente se la situazione internazionale dovesse peggiorare in modo significativo.

La coppia valutaria AUD/USD è in fase laterale dall’inizio di maggio, oscillando tra 0,64 e 0,65. Dopo il forte rialzo di ieri e il test del limite superiore del range, oggi si è registrato un marcato ritracciamento. Questo arretramento è attribuito principalmente al tono accomodante dei verbali della RBA.

I mercati ora scontano una probabilità dell’80% di un nuovo taglio dei tassi nella riunione di luglio della RBA, con un totale di tre riduzioni attese per quest’anno. Inoltre, l’incertezza riguardo ai rapporti attuali tra Stati Uniti e Cina continua a pesare sul dollaro australiano. È attesa per questa settimana una telefonata tra il presidente Trump e il presidente Xi.

Osserviamo inoltre che i prezzi del rame sono entrati in una fase di consolidamento, faticando a superare le resistenze nell’area 9600-9700. I prezzi delle materie prime industriali rivestono un’importanza significativa per la performance del dollaro australiano.

Curiosamente, il dollaro australiano oggi sta perdendo terreno nonostante il rafforzamento dello yuan cinese (asse invertito), portando alla chiusura della recente divergenza tra AUD/USD e un USD/CNH invertito.