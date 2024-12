Grafico del giorno - Bitcoin (06.12.2024)

Ieri, Bitcoin ha superato la soglia dei 100.000 dollari. Tuttavia, nelle ore serali, un mercato eccessivamente esposto a leva finanziaria ha portato a liquidazioni a cascata delle posizioni, causando un calo fino a circa 92.000 dollari. Il rally è guidato da una domanda costante da parte dei fondi ETF e dai cambiamenti pro-criptovalute previsti con il cambio di governo a gennaio 2025. Donald Trump ha nominato Paul Atkins, sostenitore delle criptovalute, come nuovo presidente della SEC, in seguito alle dimissioni di Gary Gensler. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha parlato di Bitcoin durante il summit DealBook di mercoledì. Powell ha paragonato Bitcoin all'oro digitale, sottolineandone la volatilità e la natura speculativa. Ha inoltre negato che Bitcoin minacci la Federal Reserve o lo status del dollaro statunitense. Sempre mercoledì, WisdomTree ha annunciato di aver presentato una richiesta per creare un ETF su XRP. Marathon Digital prevede di raccogliere 805 milioni di dollari per acquistare più Bitcoin, avendo già acquisito 6.484 BTC a un prezzo medio di 95.352 dollari ciascuno. L'azienda prevede un'ulteriore crescita del Bitcoin nel 2025. Nel frattempo, MicroStrategy di Michael Saylor ha acquistato Bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari, aggiungendo 15.400 BTC al prezzo medio di 95.976 dollari ciascuno, portando il totale delle sue riserve a oltre 402.000 BTC, per un valore di 23,4 miliardi di dollari. Bitcoin (intervallo D1) Oggi Bitcoin registra un aumento dell'1,70%, scambiando a 98.700 dollari e riprendendo la sua traiettoria ascendente. Ieri, la criptovaluta più grande ha superato i 100.000 dollari, ma un mercato sovra-leveraggiato ha innescato liquidazioni a cascata e un forte calo dei prezzi. Di conseguenza, il valore è precipitato nella regione dei 92.000 dollari, con liquidazioni totali che hanno superato il miliardo di dollari. Oggi il mercato è in ripresa, con i prezzi che si stanno avvicinando nuovamente alla soglia dei 100.000 dollari.

Fonte: xStation 5

