Grafico del giorno - Bitcoin (30.01.2025)

Bitcoin continua la sua impressionante corsa, scambiandosi a 104.966$, con un guadagno del 2,7% nelle ultime 24 ore, nonostante la Federal Reserve mantenga una posizione aggressiva. La resilienza della criptovaluta di fronte a una politica monetaria restrittiva mette in evidenza i cambiamenti nelle dinamiche dei mercati degli asset digitali, in particolare sotto le politiche favorevoli alle criptovalute dell'amministrazione Trump, nonostante i flussi negativi verso gli ETF questa settimana. Integrazione Istituzionale Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il mercato delle criptovalute sta vivendo un'adozione istituzionale senza precedenti, con l'integrazione degli asset digitali da parte della Old Glory Bank nel suo portale di investimenti, che rappresenta l'ultima istituzione finanziaria tradizionale ad abbracciare la criptovaluta. La decisione della banca assicurata dalla FDIC di accettare Bitcoin per l'acquisto di azioni segna una crescente fiducia nella criptovaluta come strumento finanziario legittimo. Potenziale Adozione da parte delle Banche Centrali In un sviluppo rivoluzionario, la Banca Nazionale Ceca (CNB) è pronta a diventare la prima banca centrale europea a includere Bitcoin nelle sue riserve. L'allocazione potenziale di fino al 5% delle sue riserve da 140 miliardi di euro rappresenterebbe un cambiamento significativo nell'atteggiamento istituzionale verso la criptovaluta, ponendo un possibile precedente per altre banche centrali. Tesorerie Aziendali L'adozione precoce delle nuove regole contabili FASB da parte di Tesla ha portato maggiore trasparenza nelle sue partecipazioni in Bitcoin, rivelando la sua posizione di 9.720 BTC, valutata 1,076 miliardi di dollari. L'incremento di 600 milioni di dollari nel reddito GAAP derivante dai suoi investimenti digitali dimostra l'impatto potenziale degli investimenti in criptovalute sui bilanci aziendali. Panorama Normativo La decisione più recente della Fed di mantenere i tassi di interesse tra il 4,25% e il 4,5% ha inizialmente causato un po' di volatilità, ma il rapido recupero di Bitcoin dimostra la sua crescente indipendenza dalle forze tradizionali del mercato. I commenti misurati del presidente della Fed Powell sulla regolamentazione delle criptovalute, suggerendo che le banche possano servire i clienti crypto con una corretta gestione del rischio, hanno fornito ulteriore supporto al mercato. Bitcoin (Intervallo D1) Bitcoin sta negoziando sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci al 78,6%. La prima resistenza è fissata a 105.884$, il massimo della scorsa settimana, con i tori che puntano a un movimento sopra questo livello. Se riusciranno, un test del massimo storico sarà possibile. I ribassisti, d'altro canto, cercheranno di rompere al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci al 78,6%, puntando a 101.929$. L'RSI mostra segni di divergenza rialzista, mentre l'MACD sta stringendo con un potenziale incrocio rialzista. L'ADX è anche in procinto di recuperare slancio rialzista. Fonte: xStation

