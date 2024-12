Grafico del giorno - CHN.cash (13.12.2024)

Le azioni cinesi affrontano una crescente pressione poiché le ultime promesse economiche di Pechino deludono le aspettative dei mercati, mentre la minaccia di nuove tensioni commerciali con gli Stati Uniti getta un'ombra sulle prospettive per il 2025. Il cambiamento di politica verso una crescita trainata dai consumi e un approccio monetario più flessibile non ha ancora convinto gli investitori, con i rendimenti obbligazionari che raggiungono minimi storici a causa delle persistenti preoccupazioni sulla deflazione. Statistiche Chiave di Mercato: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I rendimenti dei titoli di Stato cinesi a 10 anni toccano un minimo storico dell'1,77%, in calo di 5 punti base.

Lo yuan è previsto indebolirsi a 7,37-7,50 per dollaro nel 2025.

L'obiettivo del deficit fiscale è stimato in espansione al 4-4,5% del PIL. Il CHN.cash è diminuito mentre i mercati hanno elaborato i risultati della Conferenza Centrale sul Lavoro Economico (CEWC) della Cina, che ha dato priorità alla crescita dei consumi ma non ha introdotto il pacchetto di stimoli aggressivi atteso da molti investitori. Sebbene le autorità abbiano promesso di rafforzare la domanda interna e segnalato un aumento della spesa pubblica, l'assenza di misure concrete ha lasciato i mercati dubbiosi sull'impegno di Pechino verso riforme significative. Rendimenti delle obbligazioni a 10 anni. Fonte: Bloomberg Cambio di politica vs realtà di mercato

I mercati obbligazionari dipingono un quadro particolarmente preoccupante, con il rendimento di riferimento a 10 anni che scende sotto l'1,8% per la prima volta nella storia. Questo calo persistente dei rendimenti, nonostante le promesse di un aumento della spesa fiscale, riflette preoccupazioni profonde sulla traiettoria di crescita della Cina e sui rischi di deflazione. L'enfasi della conferenza sull’"incremento vigoroso dei consumi" segna solo la seconda volta in un decennio in cui la domanda interna assume la massima priorità, segnalando una crescente consapevolezza degli squilibri strutturali dell'economia. Tuttavia, gli analisti rimangono scettici sull'attuazione, con il Macquarie Group che osserva come un sostegno diretto ai consumatori appaia improbabile. Tensioni commerciali e strategia valutaria

Guardando avanti, lo spettro di nuove tensioni commerciali con gli Stati Uniti pesa fortemente sugli asset cinesi. Secondo i rapporti, Pechino potrebbe consentire un indebolimento dello yuan nel 2025 come cuscinetto contro possibili tariffe risalenti all'era Trump, inclusa una minaccia di dazio universale del 10% e una tassa del 60% sulle importazioni cinesi. Gli strateghi valutari prevedono che lo yuan possa deprezzarsi fino a 7,37-7,50 per dollaro, rappresentando un cambiamento significativo nella tradizionalmente rigida gestione del tasso di cambio da parte della Cina. CHN.cash (Intervallo D1)

L’indice HSCEI, rappresentato dal CHN.cash, sta oscillando tra i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% e del 38,2%. La media mobile semplice (SMA) a 50 giorni potrebbe fungere da supporto o resistenza, a seconda della direzione del prezzo nei prossimi movimenti. Per i ribassisti, l’obiettivo chiave è un movimento verso i minimi di fine novembre, seguito da un possibile test della SMA a 200 giorni a quota 6.485. Per i rialzisti, invece, l’obiettivo sarà superare il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% e puntare ai massimi di inizio dicembre. L'RSI si sta consolidando nella zona neutrale, indicando una mancanza di forte momentum, mentre il MACD si sta stringendo, segnalando la possibilità di una rottura in entrambe le direzioni. Questi indicatori tecnici suggeriscono un momento cruciale per l'indice.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.