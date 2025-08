Grafico del giorno - Ethereum (05.08.2025)

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha avviato una cosiddetta “crypto sprint” in collaborazione con la Securities and Exchange Commission (SEC) per attuare le raccomandazioni in materia di criptovalute pubblicate dall'amministrazione Trump. L’iniziativa congiunta, chiamata Project Crypto, mira a chiarire la supervisione normativa, semplificare i requisiti di conformità e risolvere la disputa giurisdizionale di lunga data tra le due agenzie. La CFTC ha sottolineato il suo impegno ad accelerare l'attuazione del progetto, evidenziando azioni in corso come il ritiro di linee guida obsolete e le consultazioni con le parti interessate. La presidente ad interim Caroline Pham ha descritto il progetto come la realizzazione della visione del presidente Trump di rendere gli Stati Uniti un leader globale nel settore cripto.

Tra le raccomandazioni chiave figurano la creazione di un processo legislativo congiunto, l’istituzione di un “regulatory sandbox” e lo sviluppo di un quadro normativo che consenta alle aziende di offrire molteplici servizi cripto su un’unica piattaforma. La Casa Bianca ha inoltre raccomandato che il Congresso conceda alla CFTC un’autorità di supervisione più chiara sul mercato spot degli asset digitali che non sono classificati come titoli. La SEC e la CFTC prevedono di lanciare presto un portale per le consultazioni, riaffermando il loro impegno per maggiore chiarezza, coerenza e slancio regolatorio.

Ethereum ha registrato un forte rialzo ieri a seguito di questa notizia, anche se oggi il progetto sta subendo un ritracciamento di circa l’1,70%.

Inoltre, vale la pena notare che abbiamo appena concluso un luglio eccezionalmente euforico, durante il quale Ethereum ha registrato un guadagno complessivo del 48,7%. Storicamente, tuttavia, i mesi di agosto e settembre sono stati spesso caratterizzati da cali.