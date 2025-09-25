Grafico del giorno: EURCHF (25.09.2025)

La SNB mantiene il tasso di interesse allo 0%
La Banca Nazionale Svizzera resta pronta a intervenire sul mercato valutario se necessario; nessun piano per reintrodurre un tasso di cambio minimo.
Le pressioni inflazionistiche sono sostanzialmente invariate rispetto al Q2; le previsioni condizionali rimangono entro il range di stabilità dei prezzi 0–2%.
I dazi USA rappresentano il principale rischio al ribasso, pesando su esportazioni e investimenti svizzeri — in particolare nei settori dei macchinari e dell’orologeria.
Nessuna forward guidance; le decisioni vengono prese trimestralmente. La soglia per tassi negativi è alta, ma i tassi potrebbero scendere sotto lo zero se l’inflazione di medio termine uscisse dal target.
La SNB ha lasciato il tasso di riferimento invariato allo 0%, segnando una pausa dopo una serie di tagli iniziata a marzo 2024. I depositi a vista continueranno a essere remunerati allo 0% fino a soglie prestabilite, mentre gli importi superiori saranno soggetti a uno sconto di 0,25 punti percentuali. I policymaker hanno sottolineato la prontezza a intervenire sui mercati FX se necessario, ma hanno escluso un ritorno a un tasso di cambio minimo, osservando che il contesto attuale differisce da quello del 2011.
Sui prezzi, la SNB valuta che le pressioni inflazionistiche siano sostanzialmente invariate rispetto al trimestre precedente. L’inflazione headline è passata da -0,1% a maggio a 0,2% in agosto, trainata principalmente da turismo e beni importati. Il percorso condizionale dell’inflazione — assumendo che il tasso di policy resti allo 0% — rimane entro la banda di stabilità 0–2%, con medie dello 0,2% nel 2025, 0,5% nel 2026 e 0,7% nel 2027. Di conseguenza, la politica monetaria resta accomodante ma coerente con la stabilità dei prezzi.
La Banca prevede ancora una crescita del PIL svizzero tra l’1% e l’1,5% nel 2025, poco sotto l’1% nel 2026, e ulteriori aumenti della disoccupazione. I settori orientati all’export, come macchinari e orologeria, sono maggiormente colpiti dai dazi, mentre i servizi appaiono più resilienti per ora.
Conferenza stampa
Il presidente Martin Schlegel ha sottolineato l’alta soglia per tornare ai tassi negativi: la SNB considererebbe tassi sotto lo zero solo se l’inflazione di medio termine uscisse dalla banda di stabilità dei prezzi. Ha ribadito l’assenza di forward guidance — la politica è decisa trimestralmente — e ha precisato che la SNB non è “vincolata” nella capacità di intervenire sui mercati FX quando lo ritenga opportuno.
Dopo la decisione, l’EUR/CHF è rimasto sostanzialmente invariato, dato che la mossa era in gran parte già prezzata. La coppia ha mostrato una volatilità leggermente superiore alla media, ma non significativamente al di sopra dei livelli usuali per eventi simili.
