Grafico del giorno - EURUSD (11.03.2025)

La coppia euro-dollaro sta registrando forti guadagni oggi, salendo di oltre lo 0,65% e superando il livello di resistenza psicologica intorno a 1,09. Il dollaro USA continua a indebolirsi, mentre i rendimenti dei titoli di stato USA sono diminuiti. In una dichiarazione sui suoi guadagni, Delta Air Lines ha riportato che la domanda di voli nazionali si è indebolita, indicando segni di un consumatore in rallentamento. Le azioni della compagnia aerea sono scese di quasi il 10% nel trading pre-market. Sebbene queste informazioni siano secondarie, evidenziano che le preoccupazioni su una recessione negli Stati Uniti non sono del tutto infondate. Nel frattempo, le tariffe probabilmente rallenteranno la crescita economica e stringeranno i bilanci delle famiglie americane. L'indice del dollaro USA (USDIDX) è in calo dello 0,45%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le dinamiche economiche più ampie della zona euro e degli Stati Uniti, insieme alle aspettative di un potenziamento delle infrastrutture in Europa, supportato da nuovi programmi di difesa, sembrano giustificare parzialmente i movimenti speculativi nella coppia EUR/USD. Oggi sono iniziati anche i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina in Arabia Saudita, con la Russia pronta a essere informata sui risultati. Possiamo anche aspettarci che EUR/USD reagisca positivamente in caso di un potenziale accordo di cessate il fuoco e lo sviluppo di un consenso politico su un programma aggiuntivo di infrastruttura e difesa in Germania. Analisi del grafico EUR/USD (D1)

Notiamo che EUR/USD ha fermato la sua discesa intorno al ritracciamento di Fibonacci del 61,8% dell'impulso rialzista del 2022, vicino a 1,02. Oggi la coppia ha superato il ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, aprendo la strada a un possibile test della fascia 1,10 - 1,11, una zona storicamente significativa di reazione del prezzo. Il supporto chiave a medio termine rimane sulla media mobile esponenziale a 200 giorni, rafforzato dai livelli di ritracciamento di Fibonacci, intorno a 1,066. La volatilità potrebbe aumentare intorno alle 14:00 GMT, con la pubblicazione del report JOLTS sulle offerte di lavoro nel mercato del lavoro USA. Fonte: xStation5

