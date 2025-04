Grafico del giorno: EURUSD (17.04.2025)

L’EUR/USD ha nuovamente moderato il suo trend rialzista dopo un recente rally, mentre i mercati attendono la decisione odierna sui tassi d’interesse da parte della Banca Centrale Europea. Un taglio dei tassi è ampiamente atteso, e il contesto economico generale indica una possibile ulteriore espansione monetaria. Tuttavia, non ci sono segnali chiari di una correzione all’orizzonte, e il potenziale di una ripresa economica nel continente potrebbe alimentare un continuo apprezzamento dell’euro. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: xStation5 La Fed resta alla finestra, la BCE va avanti

Il 2025 segna la fine definitiva della politica monetaria sincronizzata a livello globale, che negli ultimi anni si era mossa all’unisono per contrastare l’inflazione post-COVID. Il contrasto tra la BCE e la Federal Reserve ne è un esempio emblematico. Nelle loro ultime dichiarazioni, i funzionari della Fed hanno parlato di un “periodo difficile” per la politica monetaria, citando rischi su entrambi i fronti del loro mandato — pressioni inflazionistiche e stagnazione economica — entrambe legate alla politica commerciale di Donald Trump. Nel frattempo, i dati deboli sull’attività economica nell’Eurozona e l’assenza quasi totale di pressioni inflazionistiche — compreso un calo record dei prezzi dell’energia in Germania — indicano che la BCE potrebbe dover evitare un atteggiamento eccessivamente prudente. Il mercato obbligazionario europeo segnala chiaramente un ritorno dei tassi d’interesse dell’Eurozona sotto il 2% (vedi rendimento dei titoli tedeschi a 2 anni, linea grigia superiore).

Fonte: xStation5 L’Europa è diretta verso una ripresa?

La nuova era di protezionismo ha portato a una forte revisione al ribasso delle previsioni di crescita globale. Tuttavia, le pressioni di Donald Trump potrebbero, alla fine, giocare a favore dell’Europa. La competitività dell’UE — attualmente messa in discussione — potrebbe migliorare se una politica monetaria più accomodante aprisse la strada a investimenti strategici e a un’espansione fiscale mirata in Germania. Una rinascita dell’ambizione economica, unita alla stabilità e alla prevedibilità istituzionale dell’Europa, potrebbe incentivare un continuo afflusso di capitali verso il continente, sostenendo l’euro in un momento di crescente sfiducia verso il dollaro statunitense. Rimane però incerta l’entità finale dei dazi tra UE e Stati Uniti, e se le misure a favore della crescita saranno sufficienti a compensare le potenziali perdite di PIL causate dalle barriere commerciali. Previsioni di crescita del PIL nell’Eurozona prima (arancione) e dopo (blu) il Giorno della Liberazione.

Fonte: Bloomberg Economics

