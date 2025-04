Grafico del giorno - GOLD (02.04.2025)

L'oro guadagna +0,60% oggi, eliminando le perdite di ieri e superando nuovamente il livello di 3.130 USD per oncia. Il rialzo è ovviamente alimentato dall'incertezza record nei mercati mentre si avvicina l'annuncio delle tariffe statunitensi. Il principale fattore che guida il recente rally dell'oro è la crescente incertezza nei mercati globali, in gran parte alimentata dalla politica commerciale del presidente Donald Trump. Solo la scorsa settimana, il 26 marzo 2025, Trump ha annunciato un dazio del 25% sulle auto importate, che entrerà presto in vigore, aumentando i timori di una guerra commerciale più ampia. Poiché ulteriori misure di ritorsione sono attese per oggi, 2 aprile 2025, gli investitori si stanno riversando sull'oro come copertura contro l'instabilità economica e il rischio di rallentamento. Storicamente, l'oro tende a performare bene durante periodi di turbolenze geopolitiche ed economiche, e le attuali minacce tariffarie — unite alle ritorsioni attese da Canada, Messico e Cina — amplificano questo effetto. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le banche centrali, in particolare nei Paesi in via di sviluppo come Cina e Russia, giocano un ruolo significativo nella domanda di oro. Queste istituzioni stanno aumentando le loro riserve non solo per proteggersi dalle turbolenze dei mercati globali, ma anche per ridurre la loro dipendenza dal dollaro USA. L’annuncio odierno sulle nuove tariffe potrebbe rafforzare o indebolire il trend rialzista in corso. Vale la pena ricordare le recenti dichiarazioni del Segretario al Tesoro USA Bessent, secondo cui i dazi rappresenteranno un limite massimo e i Paesi colpiti potranno successivamente prendere misure per ridurli. Se questa interpretazione si rivelasse corretta, il 2 aprile potrebbe segnare il picco delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e i suoi partner. Di conseguenza, potremmo assistere a un alleggerimento del sentiment di mercato e a un ritorno verso asset più rischiosi. Tuttavia, se l'annuncio dovesse risultare molto negativo e Trump puntasse a una ulteriore escalation, il trend attuale dell’oro potrebbe continuare. Oro (Intervallo D1) L’oro ha accelerato i guadagni negli ultimi giorni e sta superando una solida tendenza rialzista. La direzione futura dipenderà direttamente dalla reazione dei mercati alla pubblicazione delle tariffe e al rischio di un’ulteriore escalation della guerra commerciale. In entrambi gli scenari, è attesa maggiore volatilità, e la zona chiave da monitorare è il limite superiore del canale ascendente, attualmente situato intorno ai 3.080 USD. Fonte: xStation 5

