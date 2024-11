Grafico del giorno - Gold (22.11.2024)

I prezzi dell'oro sono balzati a 2.694 dollari oggi, segnando il più significativo guadagno settimanale dall'ottobre 2023, con un notevole aumento del 4,9% guidato da crescenti tensioni geopolitiche e da un cambio nelle aspettative di politica monetaria. Il rally del metallo prezioso è stato particolarmente rilevante, registrando rialzi per cinque sessioni consecutive in un contesto di conflitti sempre più gravi tra Russia e Ucraina. Il mercato ha ricevuto un impulso significativo dopo i rapporti sul lancio, da parte della Russia, di un nuovo missile ipersonico balistico a medio raggio nella regione di Dnipro, segnando una grave escalation nel conflitto che dura da 33 mesi. Questo sviluppo, unito alla decisione dell'amministrazione Biden di consentire all'Ucraina l'uso di armi statunitensi per attacchi in profondità sul territorio russo, ha notevolmente aumentato la domanda di beni rifugio. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Tagli dei tassi impliciti dai mercati. Fonte: Bloomberg Ad alimentare l'ascesa dell'oro, i commenti accomodanti del presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, hanno suggerito che i tassi di interesse potrebbero scendere "significativamente," esprimendo fiducia nel percorso dell'inflazione verso l'obiettivo della Fed. Secondo Bloomberg, i partecipanti al mercato ora prevedono una probabilità del 56% di un taglio dei tassi di 25 punti base a dicembre. Il metallo prezioso ha dimostrato una notevole resilienza quest'anno, registrando un guadagno del 30% nonostante la forza del dollaro e i dati misti sul mercato del lavoro statunitense. Il rapporto di giovedì ha mostrato un calo delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione a 213.000, il livello più basso degli ultimi sette mesi, superando le aspettative degli economisti di 220.000. L'interesse istituzionale rimane forte, con SPDR Gold Trust, il più grande ETF al mondo garantito da oro, che ha registrato un aumento dello 0,29% delle riserve, raggiungendo 877,97 tonnellate. Guardando al futuro, le principali istituzioni finanziarie mantengono prospettive rialziste per il 2025, con Goldman Sachs e UBS che hanno recentemente emesso previsioni positive. Il mercato seguirà con attenzione i prossimi dati sulla fiducia dei consumatori statunitensi e i commenti del Governatore della Fed Michelle Bowman per ulteriori indicazioni sulla politica monetaria. L'intero complesso dei metalli preziosi ha beneficiato del sentiment positivo: l'argento è salito a 31,06 dollari l'oncia, il palladio ha raggiunto 1.040,85 dollari, mentre il platino è rimasto stabile. Tutti stanno segnando guadagni settimanali grazie al premio geopolitico in aumento. Oro (Intervallo D1) L'oro sta capitalizzando sullo slancio rialzista, avvicinandosi alla resistenza del livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%. Ieri ha chiuso al di sopra della SMA a 50 giorni e oggi sta scambiando sopra la SMA a 30 giorni. L'RSI mostra una divergenza rialzista, e il MACD ha emesso un segnale di acquisto ieri. Perché i ribassisti possano riprendere il controllo, il livello chiave sarebbe quello del ritracciamento di Fibonacci del 38,2%.



