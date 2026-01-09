Grafico del giorno: il rimbalzo dell'argento incontra la pressione di vendita del BCOM🚨

L’argento è in rialzo di oltre l’1,5% oggi, con il mercato spot che appare ancora ristretto. Vale tuttavia la pena notare che questo non è l’unico fattore in grado di determinare la prossima fase del trend. I tassi di prestito sull’argento si attestano attualmente al 7,3%, ma in autunno erano molte volte più alti e nelle ultime settimane si sono leggermente ridotti. Considerando i fondamentali di supporto, come il deficit strutturale, la solida domanda industriale (sostenuta dai data center e dall’espansione tecnologica più ampia), il rally in corso dell’oro e le tensioni geopolitiche (Ucraina, Iran), non è da escludere che l’argento possa muoversi verso il limite superiore del suo canale ascendente, intorno a 82 USD per oncia. D’altra parte, un rischio chiave nel breve termine è un potenziale riequilibrio da parte dei fondi sulle materie prime che seguono benchmark ampi come il Bloomberg Commodity Index. Dopo il recente rally, questi fondi avrebbero ridotto l’allocazione sull’argento nel loro portafoglio di acquisti da circa il 9% a meno del 3,5%, e forse fino all’1,5% secondo stime più aggressive. La finestra di riequilibrio va dall’8 al 14 gennaio e potrebbe tradursi in vendite comprese tra circa 4 e 7 miliardi di USD, con un aumento della volatilità di diversi punti percentuali, fino a superare il 10%. Oltre al fattore di riequilibrio, il dollaro USA rimane un ulteriore elemento di pressione. Il dollaro ha mostrato buone performance recentemente, mentre i dati suggeriscono che la Fed potrebbe restare cauta nel tagliare i tassi nella prima metà del 2026. Questo effetto è parzialmente compensato dalle forze “dovish” provenienti dall’amministrazione USA e da Donald Trump, inclusi l’acquisto proposto di MBS per 200 miliardi di USD e il recente budget del Pentagono da 1,5 trilioni di USD. Sarebbe difficile per gli Stati Uniti finanziare ulteriori 500 miliardi di USD “sopra la norma” senza ampliare il deficit. Argento (H1, D1)

L’argento continua a salire, rompendo sia la EMA200 che la EMA50 (linee rossa e arancione). Un possibile movimento verso il limite superiore del canale dei prezzi implica un potenziale rialzo di circa il 5% rispetto ai livelli attuali. Allo stesso tempo, il quadro di mercato più ampio suggerisce che la pressione di realizzo dei profitti potrebbe gradualmente aumentare dopo un rally così potente. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.