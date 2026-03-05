Grafico del giorno: l'EURUSD lotta per difendere un supporto chiave prima dei verbali della BCE 💶 🇪🇺 (05.03.2026)

Il tasso di cambio EUR/USD è sceso nuovamente sotto quota 1,1600 in risposta al ritorno dei guadagni del petrolio e al temporaneo raffreddamento della propensione al rischio a Wall Street. Tuttavia, la debolezza della moneta unica è stata limitata dalle presunte dichiarazioni dell'Iran sullo Stretto di Hormuz e dalla nuova valutazione dei rialzi dei tassi di interesse nell'Eurozona.
Il tasso EURUSD è tornato sopra 1,1610, nonostante la chiara pressione al ribasso registrata durante la sessione asiatica. L’RSI sta toccando il limite di ipervenduto e i volumi rimangono contenuti, suggerendo riluttanza e cautela prima di effettuare operazioni di grande entità, in un contesto segnato da pressioni geopolitiche, dalle attese per i verbali della BCE e dal rapporto NFP di domani.
Fonte: xStation5
Fattori che influenzano oggi il tasso EURUSD:
La correzione del dollaro di ieri è stata principalmente di natura tecnica e ha seguito il sollievo apparente derivante da un articolo del New York Times, secondo cui l’Iran avrebbe manifestato disponibilità a negoziare con la CIA. Le voci sono state smentite dai rappresentanti iraniani, e la narrativa della piena disponibilità a un conflitto prolungato da entrambe le parti ha nuovamente ridotto l’appetito per il rischio.
Nella situazione attuale, l’euro si muove come uno strumento ad alto rischio, perdendo in apertura di sessione quanto le “valute rischiose” degli Antipodi (AUDUSD: -0,4%; NZDUSD: -0,3%). La ragione principale è la prossimità geografica dell’Europa al Medio Oriente e la sua significativa esposizione ai rischi legati ai prezzi dell’energia e alle crisi umanitarie (migrazioni di massa). Sul mercato delle opzioni, le Put continuano a prevalere, indicando una predominanza delle paure relative a ulteriori ribassi dell’euro.
L’entità dei ribassi ripresi dell’euro è stata limitata da un report di Bloomberg, basato su fonti legate al settore militare, secondo cui l’Iran non ha chiuso lo Stretto di Hormuz e intende rispettare le leggi marittime. Circa il 20% delle forniture globali di petrolio passa attraverso lo stretto, principalmente verso la Cina, che avrebbe esercitato pressioni sull’Iran in merito a potenziali interruzioni. I contratti sul petrolio Brent sono tornati indietro da quasi 85 a circa 82,6 USD, sebbene i dati di Kpler evidenzino un forte calo del traffico nello stretto.
Le vendite al dettaglio nell’Eurozona sono aumentate a gennaio oltre le aspettative su base annua (+2% vs. previsione 1,7%). La lettura precedente è stata rivista al rialzo da 1,3% a 1,8%, mentre le vendite rispetto al mese precedente sono calate inaspettatamente dello 0,1% (previsione: +0,3% MoM). I dati risultano quindi piuttosto misti, pur non generando pessimismo eccessivo.
I cali su base mensile sono stati principalmente dovuti alle spese per carburante e prodotti non alimentari, mentre la revisione del mese precedente ha significativamente aumentato la base di confronto (da -0,5% a +0,2%). Inoltre, i geloni record di gennaio hanno semplicemente limitato la mobilità dei consumatori e la loro propensione agli acquisti.
Il mercato degli swap ha iniziato a scontare la probabilità di un aumento dei tassi di interesse nell'Eurozona nel 2026. Il dato sulle vendite al dettaglio, quindi, non ha distolto l'attenzione dalle preoccupazioni relative all'aumento dei prezzi dell'energia e al ritorno dell'inflazione nel Vecchio Continente. Fonte: David Ingles per Bloomberg.
Live Mercati in Sintesi
Market Wrap: il capitale fugge dall'Europa 🇪🇺 📉
Il petrolio aumenta del 6% 📈Si ripeterà lo scenario del 2022?
🚩L'indice US500 perde terreno prima dell'US Open, il VIX sale del 6%
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.