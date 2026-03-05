Grafico del giorno: l'EURUSD lotta per difendere un supporto chiave prima dei verbali della BCE 💶 🇪🇺 (05.03.2026)

Il tasso di cambio EUR/USD è sceso nuovamente sotto quota 1,1600 in risposta al ritorno dei guadagni del petrolio e al temporaneo raffreddamento della propensione al rischio a Wall Street. Tuttavia, la debolezza della moneta unica è stata limitata dalle presunte dichiarazioni dell'Iran sullo Stretto di Hormuz e dalla nuova valutazione dei rialzi dei tassi di interesse nell'Eurozona.

Il tasso EURUSD è tornato sopra 1,1610, nonostante la chiara pressione al ribasso registrata durante la sessione asiatica. L’RSI sta toccando il limite di ipervenduto e i volumi rimangono contenuti, suggerendo riluttanza e cautela prima di effettuare operazioni di grande entità, in un contesto segnato da pressioni geopolitiche, dalle attese per i verbali della BCE e dal rapporto NFP di domani.

Fonte: xStation5

Fattori che influenzano oggi il tasso EURUSD:

La correzione del dollaro di ieri è stata principalmente di natura tecnica e ha seguito il sollievo apparente derivante da un articolo del New York Times, secondo cui l’Iran avrebbe manifestato disponibilità a negoziare con la CIA. Le voci sono state smentite dai rappresentanti iraniani, e la narrativa della piena disponibilità a un conflitto prolungato da entrambe le parti ha nuovamente ridotto l’appetito per il rischio.

Nella situazione attuale, l’euro si muove come uno strumento ad alto rischio, perdendo in apertura di sessione quanto le “valute rischiose” degli Antipodi (AUDUSD: -0,4%; NZDUSD: -0,3%). La ragione principale è la prossimità geografica dell’Europa al Medio Oriente e la sua significativa esposizione ai rischi legati ai prezzi dell’energia e alle crisi umanitarie (migrazioni di massa). Sul mercato delle opzioni, le Put continuano a prevalere, indicando una predominanza delle paure relative a ulteriori ribassi dell’euro.

L’entità dei ribassi ripresi dell’euro è stata limitata da un report di Bloomberg, basato su fonti legate al settore militare, secondo cui l’Iran non ha chiuso lo Stretto di Hormuz e intende rispettare le leggi marittime. Circa il 20% delle forniture globali di petrolio passa attraverso lo stretto, principalmente verso la Cina, che avrebbe esercitato pressioni sull’Iran in merito a potenziali interruzioni. I contratti sul petrolio Brent sono tornati indietro da quasi 85 a circa 82,6 USD, sebbene i dati di Kpler evidenzino un forte calo del traffico nello stretto.

Le vendite al dettaglio nell’Eurozona sono aumentate a gennaio oltre le aspettative su base annua (+2% vs. previsione 1,7%). La lettura precedente è stata rivista al rialzo da 1,3% a 1,8%, mentre le vendite rispetto al mese precedente sono calate inaspettatamente dello 0,1% (previsione: +0,3% MoM). I dati risultano quindi piuttosto misti, pur non generando pessimismo eccessivo.

I cali su base mensile sono stati principalmente dovuti alle spese per carburante e prodotti non alimentari, mentre la revisione del mese precedente ha significativamente aumentato la base di confronto (da -0,5% a +0,2%). Inoltre, i geloni record di gennaio hanno semplicemente limitato la mobilità dei consumatori e la loro propensione agli acquisti.

Il mercato degli swap ha iniziato a scontare la probabilità di un aumento dei tassi di interesse nell'Eurozona nel 2026. Il dato sulle vendite al dettaglio, quindi, non ha distolto l'attenzione dalle preoccupazioni relative all'aumento dei prezzi dell'energia e al ritorno dell'inflazione nel Vecchio Continente. Fonte: David Ingles per Bloomberg.