Grafico del giorno - NZDUSD (19.02.2025)

Il dollaro neozelandese inizialmente si è indebolito prima di recuperare terreno contro il dollaro USA oggi, dopo che la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha effettuato il suo terzo taglio consecutivo di 50 punti base, segnalando però un ritmo più moderato per le future riduzioni. La coppia NZD/USD è attualmente scambiata a 0,5720, mentre gli investitori analizzano le indicazioni fornite dalla banca centrale in un contesto globale in rapida evoluzione. Transizione verso tagli più misurati L’ultima decisione della RBNZ ha visto il tasso ufficiale di sconto (OCR) scendere al 3,75% dal 4,25%, mantenendo la banca centrale neozelandese tra le più aggressive nel tagliare i tassi a livello globale. Il governatore Adrian Orr ha segnalato una transizione verso tagli più contenuti di 25 punti base ad aprile e maggio, suggerendo un approccio più calibrato per bilanciare la ripresa economica con la gestione dell’inflazione. Questo cambiamento strategico riflette una crescente fiducia della banca centrale nella sua capacità di controllare le pressioni sui prezzi pur sostenendo la crescita economica. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile CPI vs Tassi di Interesse Fonte: Bloomberg L.P. Dinamiche Inflazionistiche e Pressioni sui Prezzi Le prospettive sull'inflazione presentano un quadro complesso, con le nuove previsioni della RBNZ che indicano una possibile riaccelerazione al 2,7% entro la fine dell'anno. Questa proiezione è influenzata da diversi fattori, tra cui l'andamento del tasso di cambio, l'aumento dei prezzi del carburante e l'incertezza legata alla politica commerciale degli Stati Uniti. La banca centrale ha sottolineato che nel breve termine le pressioni sui prezzi potrebbero rimanere volatili, a seconda dell’evoluzione di queste variabili. Contesto Globale e Incertezze Commerciali Il contesto globale rimane particolarmente complesso, con i mercati che stanno ancora elaborando la rielezione di Donald Trump e le nuove minacce tariffarie, che hanno alimentato preoccupazioni sui flussi commerciali internazionali. Le aspettative di crescita economica globale restano deboli, mentre l’aumento della frammentazione geo-economica aggiunge un ulteriore livello di incertezza. Il quadro di politica monetaria delle principali banche centrali appare sempre più divergente: la Reserve Bank of Australia ha appena iniziato il suo ciclo di allentamento, mentre la RBNZ è già in una fase più avanzata. Prospettive Future e Ripresa Economica Guardando avanti, la RBNZ prevede che il tasso ufficiale di sconto (OCR) possa scendere intorno al 3% entro fine anno, una riduzione più aggressiva rispetto alle previsioni precedenti. Sebbene sia attesa una ripresa economica nel 2025, l’andamento della valuta sarà influenzato da diversi fattori chiave, tra cui i prossimi dati sul PIL nazionale, gli sviluppi della politica commerciale globale, le decisioni sugli investimenti aziendali e la performance del settore export. Inoltre, il mercato del lavoro dovrebbe mostrare segnali di miglioramento nella seconda metà del 2025, offrendo un ulteriore supporto alla valuta. NZD/USD (Intervallo D1) La coppia NZD/USD è attualmente scambiata vicino ai massimi di gennaio a 0,57224. Per mantenere il momentum rialzista, sarà fondamentale un nuovo test della SMA a 100 giorni; in caso di successo, il range 0,5831–0,5912 potrebbe entrare in gioco. Al contrario, la SMA a 50 giorni a 0,56427 funge attualmente da supporto. L'RSI mostra una divergenza rialzista con massimi crescenti, mentre il MACD continua ad allargarsi, segnalando un rafforzamento della tendenza positiva.

