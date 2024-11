Grafico del giorno - US100 (30.10.2024)

Con il rilascio dei risultati di ieri da parte di aziende come Alphabet (GOOGL.US) e Advanced Micro Devices (AMD.US), e i report di Microsoft (MSFT.US) e Meta Platforms (META.US) in arrivo oggi dopo la sessione statunitense, si concentrano le attenzioni sull'indice US100. L'effetto positivo del forte report di Alphabet è stato contrastato da una reazione negativa ai risultati di AMD. Attualmente, l'US100 è leggermente in calo, ma la situazione potrebbe cambiare significativamente prima dell'apertura della sessione. Prima dell'apertura, Caterpillar e AbbVie presenteranno i loro rapporti finanziari. Dopo i risultati deludenti di AMD, le azioni di Nvidia stanno perdendo quasi l'1% prima dell'apertura, e il settore dei semiconduttori potrebbe subire una pressione temporanea. Al contrario, le azioni di Alphabet guadagnano quasi il 7% prima dell'apertura, aumentando la sua capitalizzazione di mercato di oltre 2 trilioni di dollari di quasi 70 miliardi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Oltre ai risultati delle principali aziende statunitensi (cloud computing, intelligenza artificiale e pubblicità digitale), oggi verrà rilasciato il report ADP (12:15 GMT), dove il mercato si aspetta un cambiamento nell'occupazione di 110.000 posti per ottobre, rispetto ai 143.500 di settembre. Alle 12:30 GMT, verrà diffuso il dato sul PIL e la spesa degli americani. Pertanto, la volatilità del mercato all'apertura potrebbe essere piuttosto alta oggi. Il mercato gradirebbe probabilmente un report ADP solido e in linea con le aspettative e una dinamica annuale del PIL vicina al 3% di crescita annuale (attese 2.9% y/y, indice dei prezzi 1.9% y/y dopo il 2.5% y/y di settembre). Dati più deboli, o in linea con le aspettative, potrebbero indebolire il dollaro, mentre una sorpresa "positiva" potrebbe riportare capitali nel dollaro, sostenendo i rendimenti. Risultati di Alphabet e AMD Alphabet ha riportato un incremento del 15% anno su anno nei ricavi, saliti a 88,27 miliardi di dollari, e un utile per azione superiore alle previsioni ($2.12 contro $1.84 attesi). L'utile operativo è aumentato del 28% y/y e il fatturato di Google Cloud è cresciuto del 35% y/y. Il margine operativo ha raggiunto un record del 32%. L'azienda ha indicato che il CAPEX per il prossimo anno sarà superiore a quello del 2024, il che sembra un segnale positivo per le aziende di hardware AI. Nel contesto di una valutazione alta, AMD ha deluso le "aspettative non ufficiali" del mercato. L'utile per azione si è attestato a $0.9, in linea con le previsioni, e i ricavi hanno leggermente superato le aspettative di $6.71 miliardi, salendo a $6.8 miliardi (crescendo del 17% y/y). I ricavi nei data center sono aumentati del 122% y/y. Nonostante abbia citato diversi catalizzatori per l'AI, il fatturato previsto per il quarto trimestre è compreso tra $7.2 e $7.8 miliardi, rispetto alla previsione di Wall Street di $7.55 miliardi. L'azienda ha alzato le previsioni di fatturato annuali per l'AI a $5 miliardi rispetto ai $4.5 miliardi precedentemente attesi. Grafico US100 Le ultime tre impennate dell'US100 sono state vicine ai 400 punti, e se questa situazione si ripetesse, l'indice è in procinto di superare la barriera dei 21.000 punti. Negli ultimi tempi, i volumi di acquisto hanno prevalso, l'RSI è sopra i 60 punti, ma le medie MACD sembrano "inclinate" a un altro crossover "rialzista". In uno scenario ribassista, si dovrebbe cercare supporto tra i 20.650 e i 20.500 punti. Fonte: xStation5

