Grafico del giorno - US500 (30.12.2024)

Stiamo appena iniziando l'ultima settimana festiva nei mercati. Durante questo periodo, ci si può aspettare una liquidità ridotta e una minore volatilità. Tuttavia, sull'indice azionario principale US500, si osserva una struttura tecnica interessante che potrebbe segnalare una correzione a breve termine. Questo scenario sembra essere supportato anche dalla stagionalità legata alla fine dell'anno solare. Un'analisi del comportamento dell'indice negli ultimi 10 anni indica che gli ultimi giorni dell'anno, insieme ai primi giorni dell'anno successivo, hanno spesso mostrato una tendenza al realizzo dei profitti. Questo si riferisce agli ultimi giorni dell'anno e ai primi tre giorni del nuovo anno. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Nel grafico sopra, una linea verticale segna l'ultimo giorno di contrattazioni sulla borsa statunitense. Intorno a questa data, si osserva chiaramente un indebolimento dell'indice SP500. La debolezza delle azioni può essere attribuita a diversi fattori: Ottimizzazione delle perdite fiscali – la realizzazione di perdite in conto capitale prima della fine dell'anno solare per compensare i guadagni e ridurre il reddito imponibile.

Ribilanciamento del portafoglio e "window dressing" – i fondi di investimento e gli investitori istituzionali spesso aggiustano i loro portafogli prima di finalizzare i rapporti di fine anno.

Liquidità ridotta e stagione delle festività – i volumi di scambio tendono a diminuire durante il periodo festivo, poiché molti partecipanti al mercato prendono una pausa.



