Grafico del giorno - US500 (31.10.2024)

I risultati solidi di Alphabet, Microsoft e Meta non sono riusciti a migliorare il sentiment del mercato azionario USA, ora sotto pressione a causa del rafforzamento del dollaro e dei rendimenti in crescita dei titoli di Stato. Oggi Apple (AAPL.US) e Amazon (AMZN.US) pubblicheranno i risultati trimestrali dopo la chiusura della sessione americana; inoltre, l’uscita dei dati sull’inflazione PCE e le richieste di sussidi alle 13:30 CET promette di aumentare la volatilità del mercato. Finora, la stagione degli utili è stata piuttosto deludente (nonostante i risultati solidi delle Big Tech), con diverse aziende che non hanno raggiunto le aspettative. Alcune azioni, tra cui Meta ieri, registrano cali, poiché le previsioni non giustificano le valutazioni elevate e le aspettative “non ufficiali” di Wall Street. Secondo FactSet, la crescita degli utili per le aziende dell'S&P 500 era del 3,6% annuo a fine settimana scorsa, mentre l'indice è aumentato di oltre il 36% negli ultimi 12 mesi. Per il quarto trimestre del 2024, 20 aziende hanno abbassato le previsioni, mentre solo 11 le hanno migliorate. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Cinque settori dell'S&P 500 mostrano utili ridotti (con EPS inferiore o previsioni ribassate). I margini netti medi sono del 12% rispetto al 12,2% del Q2 2024 e al 12,2% del Q2 2023, ancora sopra la media decennale dell’11,5%. Solo tre segmenti riportano margini netti in crescita su base annua (il settore IT mostra il maggiore incremento, con un margine del 24,7% rispetto al 23,9% dell'anno precedente), mentre sette settori vedono un calo (energia il più debole). Con la volatilità legata alle elezioni USA e all’incertezza sul trend dei rendimenti, una correzione a breve termine appare improbabile, mentre l'S&P 500 si avvicina ai massimi storici. Le valutazioni sono alte, ma non eccessive rispetto alle medie pluriennali. Oltre ad Apple e Amazon, anche Intel rilascerà i risultati dopo la sessione, mentre Uber e Mastercard li pubblicheranno prima dell’apertura USA. US500 (intervallo orario H1) L'RSI su base oraria indica un valore inferiore a 20, segnalando un livello di ipervenduto estremo. In uno scenario rialzista, una correzione completata di 1:1 potrebbe riportare l’indice verso l’area di 5900 punti. Se l’indice scende con volumi elevati sotto i 5800 punti, potremmo vedere un test dei minimi locali a 5700 punti. L’attuale rapporto P/E forward dell'S&P 500 è di 21, contro la media quinquennale di 19,6 e quella decennale di 18,1. Fonte: xStation5

