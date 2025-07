Grafico del giorno - USDCAD (11.07.2025)

Il dollaro canadese è sceso di oltre lo 0,3% rispetto al dollaro statunitense oggi, dopo l'annuncio di nuove tariffe del 35% sui prodotti canadesi. La coppia USDCAD è rimbalzata dalla zona di resistenza intorno a 1,373–1,375, sostenuta dalle dichiarazioni rassicuranti dei funzionari canadesi. Tuttavia, i prossimi dati sul mercato del lavoro potrebbero rinnovare la pressione al rialzo sulla coppia.. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: xStation5 Le tensioni tra Stati Uniti e Canada si riaccendono

All'inizio di questa settimana sembrava che le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e il suo più grande partner commerciale (esclusa l’UE) si stessero allentando. L’incontro recente tra Donald Trump e il Primo Ministro canadese Mark Carney è stato caratterizzato da flessibilità e da un desiderio condiviso di sostenere la competitività nordamericana. Entrambe le parti hanno concordato di finalizzare un accordo commerciale entro il 21 luglio, e il Canada ha successivamente annullato la prevista tassa del 3% sui servizi digitali rivolta alle aziende statunitensi. Tuttavia, le tensioni sono nuovamente esplose pochi giorni dopo. Trump ha annunciato un dazio di ritorsione del 35%, citando le quote sulle importazioni di prodotti lattiero-caseari canadesi e la crisi del fentanyl. L’annuncio ha provocato un forte indebolimento del dollaro canadese, parzialmente compensato dai commenti rassicuranti di Carney e del Ministro delle Finanze Champagne, che hanno sottolineato che (1) le negoziazioni sono ancora in corso e che il Canada — come principale acquirente di beni statunitensi — detiene una posizione strategica, e (2) il dazio proposto non si applica ai beni conformi all'USMCA. Cosa mostreranno i dati sul mercato del lavoro?

Il dollaro canadese potrebbe subire una nuova pressione se il rapporto sul mercato del lavoro deluderà le aspettative. Le previsioni attuali indicano un modesto aumento dell’occupazione di 10.000 unità (in crescita rispetto alle 8.800 di maggio), spinto da un lieve miglioramento nel sentimento del settore manifatturiero e nella fiducia complessiva delle imprese. Tuttavia, il peggioramento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti potrebbe compromettere questi progressi. I datori di lavoro stanno sempre più modificando le ore lavorate anziché assumere nuovo personale, e di conseguenza il tasso di disoccupazione potrebbe salire al 7,1%, evidenziando la vulnerabilità dell’economia agli shock politici esterni.

