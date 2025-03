Grafico del giorno - USDIDX (03.03.2025)

L'Indice del Dollaro USA (USDIDX) è in calo oggi, spinto da diversi fattori — dall'incertezza riguardo ai dazi finali che gli Stati Uniti imporranno ai principali partner commerciali ai dati macroeconomici più deboli provenienti dall’economia americana. Inoltre, sebbene i dati iniziali sull’inflazione CPI e PPI abbiano sollevato preoccupazioni, i dati PCE di venerdì — l'indicatore di inflazione più importante per la Federal Reserve — sono risultati in linea con le aspettative, attenuando le reazioni del mercato. Sebbene l’incertezza sulla pressione inflazionistica negli Stati Uniti persista (in parte a causa dell’aumento delle aspettative di inflazione), la possibilità che queste pressioni si concretizzino e portino a prezzi più alti rimane più uno scenario di rischio che una realtà attuale. Inoltre, il potenziale impatto delle guerre commerciali potrebbe indebolire piuttosto che rafforzare l’economia americana, mentre l’aumento dell'inflazione potrebbe frenare la spesa dei consumatori. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Di conseguenza, osserviamo che dati inflazionistici più elevati in questa fase non sono necessariamente positivi per il dollaro. Il mercato deve anche considerare il rischio di un cambiamento nella retorica “aggressiva” di Donald Trump e di un possibile annuncio di un accordo commerciale con Messico, Canada ed Europa — che potrebbe portare a una riduzione o addirittura alla rimozione dei dazi. Una decisione su questa questione potrebbe arrivare entro la fine di domani. Oggi, alle 16:00, l'attenzione del mercato sarà rivolta ai dati ISM Manufacturing PMI degli Stati Uniti. Se il dato deludesse le aspettative degli analisti, potremmo vedere un ulteriore indebolimento del dollaro. 16:00 ISM Manufacturing PMI USA (febbraio): 50,8 vs. 50,9 precedente

Prezzi: Previsto 56,3 vs. 54,9 precedente

Nuovi Ordini: Previsto 54,6 vs. 55,1 precedente

Occupazione: Previsto 50,1 vs. 50,3 precedente Grafico USDIDX (Intervallo H1)

I futures sull’indice del dollaro sono in calo di quasi lo 0,6% oggi, cancellando una parte significativa dei guadagni ottenuti grazie all’annuncio recente di Donald Trump sui dazi. Trump ha proposto dazi del 25% su importazioni da Canada, Messico e alcuni paesi europei, oltre a un ulteriore dazio del 10% sui beni cinesi. Possiamo vedere che il movimento rialzista si è arrestato al livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% dell’ultima ondata ribassista iniziata a gennaio 2025. L'indice del dollaro è sceso sotto la EMA50 e sta attualmente testando la EMA200 (linea rossa). Fonte: xStation5

