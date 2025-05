Grafico del giorno: USDIDX (12.05.2025)

L'Indice del Dollaro Statunitense ha guadagnato quasi l'1,1% al suo picco oggi, riflettendo il sollievo del mercato per i nuovi accordi commerciali tra Cina e Stati Uniti. La guerra commerciale è effettivamente sospesa per 90 giorni, ma la domanda aperta rimane: le imprese crederanno alla fine dell'incertezza e gli investitori si fideranno della stabilità della politica statunitense? Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La normalizzazione delle relazioni commerciali potrebbe aiutare il dollaro a tornare ai livelli precedenti al Giorno della Liberazione. Fonte: xStation5 I mercati hanno chiuso venerdì con molta tensione in vista del primo round di negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti. Il fine settimana ha portato i primi rapporti su sviluppi positivi nei colloqui di Ginevra. Tuttavia, l'ottimismo all'inizio della sessione di oggi è stato abbastanza cauto: i commenti su un "buon inizio" sono stati ancora insufficienti di fronte a tariffe superiori al 100% tra le due maggiori economie mondiali. Il sentiment rialzista è esploso tra le 8:00 e le 9:00. Durante una conferenza stampa congiunta, il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha annunciato una riduzione delle tariffe americane dal 145% al 30%, in risposta a un'azione quasi simmetrica della Cina (dal 125% al 10%). L'accordo entrerà in vigore questo mercoledì e rimarrà in vigore per 90 giorni. Sebbene la tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti non risolva l'incertezza a lungo termine, offre alle imprese una finestra necessaria per ricalibrare le loro strategie. I tagli alle tariffe si sono rivelati significativamente più ampi di quanto previsto (le aspettative pre-weekend erano nell'intervallo 60-80%), il che potrebbe contribuire ad alleviare le preoccupazioni sulle catene di approvvigionamento, la pressione sui prezzi e l'accesso ai mercati. Per il dollaro, questo potrebbe significare un ritorno ai livelli visti prima del Giorno della Liberazione. Nelle ultime settimane, l'incertezza sulla politica economica del presidente Trump ha innescato un sentiment di "Vendi USA", rendendo i mercati azionari e obbligazionari meno attraenti. La normalizzazione delle relazioni commerciali potrebbe alleviare la crisi di fiducia attorno al dollaro; tuttavia, l'imprevedibilità del presidente degli Stati Uniti probabilmente spingerà gli investitori a diversificare i loro portafogli tra le varie regioni. Il tasso di cambio EURUSD è chiaramente tornato a seguire il differenziale di rendimento tra i bond tedeschi e quelli statunitensi a 2 anni. L'incertezza commerciale che svanisce gradualmente sta spostando l'attenzione verso i fattori monetari, in particolare il differenziale dei tassi di interesse tra l'Eurozona e gli Stati Uniti. Il miglioramento relativo delle condizioni commerciali ha causato la perdita dei guadagni eccessivi dell'euro, dello yen e del franco rispetto al dollaro.

