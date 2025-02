Grafico del giorno - USDJPY (07.02.2025)

Lo yen giapponese si rafforza a 151,8 contro il dollaro, segnando il quarto guadagno settimanale consecutivo, grazie a dati economici solidi e segnali aggressivi dalla BOJ che alimentano le aspettative di un rialzo dei tassi. La coppia valutaria ha toccato 150,96 nelle prime ore di scambio, il livello più forte dal 10 dicembre, registrando un apprezzamento settimanale del 2% – il più significativo da novembre. Segnali di ripresa economica La spesa delle famiglie in Giappone è aumentata del 2,7% su base annua a dicembre, superando nettamente la previsione dello 0,5% e segnando la prima espansione in cinque mesi. Questo dato positivo, unito all’aumento dello 0,6% dei salari reali nello stesso mese, suggerisce che la ripresa economica giapponese sta guadagnando slancio, sebbene le autorità restino caute nel dichiarare un’inversione di tendenza definitiva nei consumi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Prospettive di politica monetaria I mercati ora stimano una probabilità dell’80% di un nuovo rialzo dei tassi da parte della BOJ entro luglio, con certezza entro settembre, dopo che il membro del consiglio Naoki Tamura ha suggerito che i tassi dovrebbero raggiungere almeno l’1% entro marzo 2026. Ciò rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla storica decisione di gennaio di portare il tasso allo 0,50% – il livello più alto in 17 anni. Avvertimento del FMI Il Fondo Monetario Internazionale ha esortato alla prudenza riguardo ai possibili effetti di contagio della crescente volatilità dei mercati sulla liquidità delle istituzioni finanziarie giapponesi. Particolare preoccupazione desta l’impatto dell’aumento dei tassi sul costo del debito pubblico, che si prevede raddoppierà entro il 2030, oltre a un possibile incremento delle bancarotte aziendali. Prospettive strategiche Nonostante la forte spinta rialzista dello yen, gli analisti di Barclays ritengono improbabili cali prolungati del cambio USD/JPY, a causa dei continui deflussi di capitale giapponese e dei tassi reali negativi che restano un freno. Tuttavia, le prossime negoziazioni salariali primaverili, attese con un nuovo aumento del 5%, potrebbero rafforzare l’orientamento aggressivo della BOJ e sostenere ulteriori apprezzamenti dello yen. Analisi tecnica USDJPY (intervallo D1) Il cambio USD/JPY si mantiene sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, che funge da supporto e si è dimostrato valido in passato, coincidendo con la media mobile a 200 giorni a 152. Per riprendere slancio al rialzo, sarà cruciale superare il livello di ritracciamento del 23,6%, allineato con la media mobile a 100 giorni. Un proseguimento del trend ribassista potrebbe portare a un nuovo test del livello di ritracciamento del 50%, che in precedenza ha innescato inversioni. L’RSI mostra una divergenza ribassista ed è vicino alla zona di ipervenduto, mentre il MACD continua ad ampliarsi nella fase di discesa.

