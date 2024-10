Grafico del giorno - USDJPY (24.09.2024)

I dati economici più recenti dal Giappone presentano un quadro misto, con il PMI manifatturiero che continua a contrarsi mentre il PMI dei servizi si espande. Questa divergenza economica, unita alla posizione cauta della Banca del Giappone, sta creando un ambiente complesso per la coppia USDJPY, soprattutto con l’aumentare delle aspettative per un rapido taglio dei tassi da parte della Fed nel prossimo anno. La coppia USDJPY ha mostrato vulnerabilità nelle ultime sessioni di trading, poiché la divergenza tra le politiche della Fed e della BoJ diventa più pronunciata. Il recente taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Fed, insieme alle crescenti aspettative di ulteriori allentamenti, ha messo notevole pressione sul dollaro statunitense. Nel frattempo, la riluttanza della Banca del Giappone a distaccarsi dalla sua politica monetaria ultra-espansiva sta creando una dinamica unica per lo yen, che si trova a fare i conti con preoccupazioni economiche interne. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Gli investitori dovrebbero prepararsi a una potenziale volatilità nelle prossime settimane mentre i mercati elaborano i dati economici divergenti e si adattano alle aspettative in evoluzione delle politiche delle banche centrali. Le future indicazioni e le proiezioni economiche della BoJ saranno cruciali nel plasmare il sentiment di mercato nei confronti dello yen. Gli esportatori giapponesi, in particolare quelli del settore manifatturiero, saranno probabilmente molto sensibili ai movimenti dell'USDJPY e ai commenti della BoJ. Il continuo declino del settore manifatturiero è particolarmente preoccupante, con il PMI che è sceso a 49,6 a settembre, segnando il terzo mese consecutivo in territorio di contrazione. Questo calo è in netto contrasto con il settore dei servizi, che continua a mostrare resilienza con un PMI di 53,9. Il dibattito in corso riguardo alla ripresa economica del Giappone e agli obiettivi di inflazione è destinato a intensificarsi, date queste indicazioni economiche miste. Nonostante le sfide nel settore manifatturiero, c'è un barlume di speranza che un forte consumo privato, alimentato dagli aumenti salariali, possa contribuire a sostenere la crescita economica e potenzialmente influenzare le decisioni di politica della BoJ nei prossimi mesi. Il potenziale per tagli più rapidi dei tassi da parte della Fed potrebbe esercitare ulteriore pressione al ribasso sulla coppia USDJPY, potenzialmente avvantaggiando gli importatori giapponesi e le aziende con significativi debiti denominati in USD. Tuttavia, uno yen più debole potrebbe anche favorire le esportazioni giapponesi e i profitti aziendali quando vengono rimpatriati, sostenendo potenzialmente l'indice Nikkei. Tuttavia, la debolezza economica persistente, in particolare nel settore manifatturiero, potrebbe continuare a creare ostacoli per alcuni segmenti dell'economia giapponese. USDJPY (intervallo D1) Attualmente, l'USDJPY si sta avvicinando a una resistenza chiave all'interno della tendenza al ribasso. Questo livello ha funzionato come una forte resistenza due volte in precedenza, portando a una continuazione del trend ribassista. Dall'inizio di agosto, sono stati osservati massimi e minimi più bassi. La resistenza si allinea anche con il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%, che ha funzionato come forte resistenza alla fine di agosto. L'RSI è in trend ascendente e mostra una divergenza rialzista, mentre il MACD sta segnando massimi e minimi più alti, con un recente incrocio che indica un segnale di acquisto.

