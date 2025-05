Heico balza del 6% raggiungendo un nuovo massimo storico dopo i solidi utili del primo trimestre 📈

Il colosso statunitense del settore aerospaziale e difesa, HEICO (HEI.US), ha pubblicato risultati superiori alle attese per il primo trimestre del 2025, con ricavi in crescita di quasi il 15% su base annua, raggiungendo il traguardo di 1,10 miliardi di dollari, mentre l'EPS ha superato le stime di Wall Street dell’8%. Le azioni di HEICO oggi sono in rialzo di oltre il 6%. In precedenza, anche altre aziende del settore, come Curtiss Wright, avevano registrato solidi utili, attirando nuovi investitori. Fattori trainanti per HEICO HEICO è sostenuta non solo dalla forte domanda di servizi e componenti da parte delle compagnie aeree commerciali, ma anche dalla robusta domanda nel settore militare (Pentagono) e spaziale. La società dispone di una catena di fornitura quasi interamente localizzata negli Stati Uniti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Un possibile catalizzatore futuro potrebbe arrivare da un aumento della domanda da parte del settore militare, spinta dall’iniziativa DOGE, poiché HEICO rappresenta un fornitore di componenti e servizi critici più economico rispetto a GE e ad altri fornitori storici dell’esercito americano. L’azienda vende apparecchiature elettroniche critiche e relativi servizi con margini più elevati rispetto ai prodotti destinati al mercato commerciale. Risultati HEICO – Q1 2025 Ricavi : 1,10 miliardi $ vs 1,06 miliardi $ attesi dagli analisti

(+14,9% su base annua, +3,5% rispetto alle stime)

EPS (GAAP) : 1,12 $ vs 1,04 $ attesi

(+8,1% rispetto alle stime)

EBITDA rettificato : 297,7 milioni $ vs 281,1 milioni $ attesi

(margine EBITDA del 27,1%, +5,9% rispetto alle stime)

Margine operativo : 22,6%, in linea con lo stesso trimestre del 2024

Free Cash Flow Margin: 17,2%, in aumento rispetto al 13,4% dell’anno precedente Segmenti di business Il Flight Support Group (prodotti per il settore militare) ha guidato la crescita, con vendite nette in aumento del 19% , raggiungendo un record di 767,1 milioni $ , grazie a una crescita organica del 14% su tutte le linee di prodotto.

Il Electronic Technologies Group ha performato bene, con vendite nette in crescita del 7%, a 342,2 milioni $, spinte dalla forte domanda di prodotti spaziali e aerospaziali. Dichiarazione della famiglia Mendelsohn (dirigenza HEICO) “Siamo molto soddisfatti di poter riportare ricavi netti e reddito operativo trimestrali da record, trainati principalmente da una crescita organica a doppia cifra in tutte le linee di prodotto del Flight Support Group, e dalle forti vendite organiche del segmento space e aerospace dell’Electronic Technologies Group.” Andamento del titolo (intervallo D1) Le azioni HEICO hanno registrato un rimbalzo di quasi il 35% dai minimi di aprile.  Fonte: xStation5

