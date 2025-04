I 3 mercati da tenere d'occhio (04.04.2025)

L’escalation della guerra commerciale globale ha messo in secondo piano gli ultimi dati macroeconomici. Attualmente, l’attenzione del mercato è interamente focalizzata sulla situazione del commercio internazionale e sulle possibili tariffe ritorsive in risposta a quelle annunciate dall’amministrazione Trump lo scorso mercoledì. Questo tema probabilmente continuerà a dominare i mercati anche nella prossima settimana. Molti aspetti restano irrisolti ed è possibile che nei prossimi giorni arrivino nuove decisioni dai partner commerciali degli Stati Uniti. Inoltre, giovedì verrà pubblicato il report CPI di marzo negli USA, seguito dal report PPI venerdì. US500 Il caos nel commercio internazionale colpisce principalmente le aziende con operatività globale, ovvero quelle che compongono l’indice US500. Una possibile escalation del conflitto nella prossima settimana avrà sicuramente un impatto sulla valutazione di questo indice. La Cina ha già reagito rapidamente lo scorso venerdì, mentre l’Unione Europea ha dichiarato che, se i negoziati con gli USA non avranno esito positivo, presenterà una propria proposta di dazi ritorsivi. Se altri partner commerciali seguiranno la stessa linea e non emergeranno soluzioni rapide, il sentiment negativo sui mercati azionari potrebbe persistere. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile USDJPY In questo scenario, lo yen giapponese potrebbe tornare a essere un bene rifugio. Abbiamo già visto una prima reazione la scorsa settimana, con il dollaro statunitense in forte calo e lo yen in rialzo dopo l’annuncio delle tariffe da parte di Trump. Inoltre, il mercato sta iniziando a prezzare un ritorno della Fed a tagli aggressivi dei tassi, con quasi cinque tagli da 25 punti base previsti solo nel 2025. La questione chiave per la Fed rimane il rischio di un ritorno dell’inflazione: per questo motivo, il dato CPI di giovedì sarà un indicatore cruciale. PETROLIO (OIL) I crescenti rischi di rallentamento economico e l’indebolimento delle relazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti stanno esercitando una forte pressione ribassista sul mercato del petrolio. Dopo l’annuncio dei dazi, i prezzi del greggio sono crollati di oltre 14% in due giorni. Le preoccupazioni per un calo della domanda globale dominano il mercato, nonostante il settore energetico sia stato momentaneamente escluso dai dazi statunitensi. Sebbene queste esclusioni proteggano il mercato petrolifero da uno shock immediato, l’incertezza sull’escalation del conflitto pesa sul sentiment degli investitori. Strumenti da monitorare A causa di questi fattori, nella prossima settimana consigliamo di tenere d’occhio US500, USDJPY e OIL. Con l’evolversi della situazione sul commercio globale e i dati CPI in arrivo dagli Stati Uniti, questi strumenti potrebbero offrire opportunità significative.

