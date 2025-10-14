I futures del caffè salgono del 5%, superando i 400 centesimi per libbra

Punti chiave Aumento dei prezzi: I futures sul caffè Arabica sono balzati del 5%, superando per la prima volta dal settembre scorso il livello di 400 centesimi per libbra.

Preoccupazioni sull’offerta: Il rally è guidato dai timori di una siccità in Brasile (rischio La Niña) durante il periodo critico della fioritura e dalla riduzione delle scorte ICE a un minimo di 1,5 anni.

Rottura tecnica: Il prezzo ha superato con successo un livello chiave di resistenza tecnica, puntando ora a una forte zona di offerta tra 420 e 430 centesimi per libbra.

I futures sul caffè stanno registrando oggi rialzi di quasi il 5%, superando il livello di 400 centesimi per libbra per la prima volta dal 17 settembre. Un forte slancio rialzista era già evidente durante la sessione di ieri, guidato dalle persistenti preoccupazioni per le scarse precipitazioni in Brasile. La bassa piovosità durante il periodo critico della fioritura degli alberi rischia di ridurre significativamente le prospettive di produzione per la prossima stagione. A rafforzare le prospettive rialziste contribuisce il calo delle scorte di caffè certificate ICE, che hanno raggiunto i livelli più bassi degli ultimi 1,5 anni. A peggiorare la scarsità di offerta, gli Stati Uniti continuano a evitare l’acquisto di caffè brasiliano a causa della persistenza di un dazio all’importazione del 50%. Aumentano ulteriormente i timori sull’offerta dopo che lo scorso mese la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha aumentato al 71% la probabilità di un grave evento La Niña. Questo fenomeno potrebbe provocare una siccità diffusa in Brasile nei prossimi mesi, limitando ulteriormente la raccolta della prossima stagione. Il prezzo dell’Arabica è salito di circa il 5% oggi, superando con successo la resistenza al 23,6% del ritracciamento di Fibonacci dell’ultima grande onda rialzista. Una forte zona di offerta è ora identificata nell’intervallo 420–430 centesimi per libbra. I massimi storici registrati a febbraio si collocano poco sopra il livello di 430 centesimi.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.