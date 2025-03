I futures di grano, mais e soia sotto pressione dopo il rapporto WASDE 📉

I mercati delle materie prime hanno registrato lievi cali dopo l'ultimo rapporto WASDE del USDA, con soia, mais e grano che hanno tutti registrato un ribasso a causa delle vendite tecniche e orientate dai fondi. Sebbene il rapporto stesso non abbia contenuto sorprese rilevanti, i trader hanno reagito alle modifiche delle proiezioni sulla domanda e ai cambiamenti nei flussi commerciali globali. I futures su GRANO, MAIS e SOIA hanno perso più dell'1% oggi.

Mentre i movimenti legati al WASDE sono stati relativamente contenuti, le preoccupazioni macroeconomiche generali e le incertezze commerciali hanno aggiunto pressione al mercato. Con i prossimi rapporti USDA, gli sviluppi meteo in Sud America e i cambiamenti nei modelli di domanda, la volatilità rimane un tema per i mercati di cereali e semi oleosi nelle prossime settimane. Di fatto, possiamo osservare anche un aumento delle azioni di CME Group (CME.US) a causa di questo fattore, con un record nelle attività di copertura.

GRANO sotto pressione per l’aumento dell’offerta e le vendite tecniche

Le scorte finali di grano negli Stati Uniti sono aumentate a causa di importazioni più alte e esportazioni ridotte, portando a un abbassamento della previsione del prezzo agricolo per il 2024/25.

Il USDA ha aumentato le stime di produzione globale di grano per Argentina, Australia, Russia e Ucraina, contribuendo ad aumentare le prospettive di offerta.

Le previsioni di esportazione sono state abbassate per l'UE e la Russia, ma aumentate per l'Australia.

Le condizioni del grano invernale rimangono miste, con crescenti preoccupazioni sul meteo delle Pianure del Nord degli Stati Uniti in vista della semina primaverile.

I modelli meteorologici in Europa e nel Mar Nero saranno anche fattori chiave nelle prossime settimane.

Guardando agli aspetti tecnici del GRANO, possiamo osservare un potenziale pattern di correzione tecnica 1:1, che potrebbe suggerire una diminuzione della pressione di vendita.

I prezzi del MAIS in calo senza trigger positivi sui prezzi

Le scorte di mais negli Stati Uniti sono rimaste invariati, con il USDA in attesa dei primi dati sui raccolti dall'Argentina e del completamento della semina della seconda coltura in Brasile.

I cambiamenti nel commercio globale hanno incluso previsioni di esportazione più basse per il Brasile e il Sud Africa, mentre la domanda di importazioni della Cina è stata rivista al ribasso.

Il meteo in Sud America continua a essere un fattore chiave da monitorare in vista dei prossimi aggiornamenti sull'offerta.

Con il WASDE di marzo ormai alle spalle, i trader rivolgono la loro attenzione ai rapporti sulle Semine Previste e sulle Scorte Trimestrali di Cereali del USDA, previsti per la fine del mese.

La SOIA scivola mentre l'incertezza sulla domanda pesa sui trader

Il USDA ha mantenuto invariato il livello delle scorte finali di soia negli Stati Uniti, senza modifiche alle stime di produzione o di esportazione per Argentina e Brasile.

Un cambiamento significativo è stato il ribasso della stima del prezzo medio agricolo per la stagione 2024/25, indicando aspettative di domanda più deboli.

L'olio di soia è diminuito, riflettendo l'aumento delle scorte finali negli Stati Uniti, una riduzione del consumo di biodiesel e aspettative di importazioni più deboli di olio di colza dal Canada a causa delle tensioni commerciali in corso.

Ora, i trader aspettano l'attività di raccolto in Sud America, con l'aggiornamento sull'offerta del Brasile da parte di CONAB previsto per giovedì.

