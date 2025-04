I membri della Fed commentano l'economia e i dazi statunitensi 🗽

I membri della Federal Reserve Christopher Waller e Kevin Hammack hanno condiviso oggi le loro opinioni sull'economia degli Stati Uniti e sulla politica monetaria. Hammack ha indicato che è improbabile che la Fed riduca i tassi di interesse a maggio, mentre Waller ha suggerito di essere "disposto a guardare oltre gli aumenti dei prezzi causati dai dazi", poiché questi probabilmente saranno transitori. Dichiarazioni di Christopher Waller (Fed)

Concentrarsi esclusivamente sui dati comporta il rischio di una risposta politica ritardata. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile I tagli dei tassi potrebbero diventare necessari se la disoccupazione dovesse aumentare. Sono disposto a guardare oltre gli aumenti dei prezzi causati dai dazi. Ci vorrà coraggio per considerare gli aumenti dei prezzi legati ai dazi come temporanei. Un rallentamento della domanda dovuto ai dazi potrebbe compensare parte dell'impatto inflazionistico. Continuo a credere fermamente che l'impatto dei dazi sarà un effetto di livello di prezzo una tantum. I progressi contro l'inflazione negli ultimi 18 mesi sono stati disomogenei. È possibile che i dazi possano portare a un aumento rapido della disoccupazione. Non è solo il livello della disoccupazione, ma la velocità del cambiamento che conta. La seconda metà dell'anno dovrebbe portare maggiore chiarezza sull'impatto dei dazi. Potremmo vedere aumenti dei prezzi man mano che iniziano i licenziamenti. Il modo più semplice per compensare i costi dei dazi è ridurre il personale. È improbabile che vedremo effetti chiari dei dazi entro luglio. Non c'è una ragione ovvia per cui i dazi dovrebbero essere esclusi dal dibattito fiscale. Abbiamo bisogno di un miglior controllo sul deficit di bilancio. Dazi minori avranno un effetto modesto sul passaggio dei costi. Non mi sorprenderebbe vedere più licenziamenti e un aumento della disoccupazione. Le aziende stanno cercando di capire come operare in condizioni di dazi. I dazi sono diventati parte della maggior parte delle discussioni economiche. Dichiarazioni di Kevin Hammack (Fed)

È possibile che la posizione di Trump sul Presidente della Fed possa influenzare l'interpretazione dei dati. Le flessioni nei mercati azionari, obbligazionari e nel dollaro dovrebbero essere monitorate attentamente. La Fed potrebbe agire a giugno se i dati lo supportano chiaramente. Fino ad ora, l'economia degli Stati Uniti rimane molto resiliente. La Fed risponderà rapidamente se necessario. Vedo segni incoraggianti nei dati concreti, ma i dati indiretti rimangono una preoccupazione. La Fed deve rimanere paziente: è troppo presto per considerare azioni a maggio. Non ho attualmente uno scenario di base—sto esplorando più scenari per l'economia. Non sappiamo ancora quali effetti avrà l'incertezza e la politica commerciale sull'economia. Le imprese stanno mettendo in pausa gli investimenti a causa dell'incertezza. L'incertezza sta pesando fortemente sulla pianificazione aziendale. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.